Dünyaya Mescid-i Aksa çağrısı: Bir an önce harekete geçin

Kudüs Valiliği, Yahudilerce kutsal sayılan Hamursuz (Pesah) Bayramı kapsamında Mescid-i Aksa'ya kurbanlık sokulmasına yönelik 7 girişim tespit edildiğini, bunun 1967'den bu yana kaydedilen en yüksek sayı olduğunu açıkladı.

Kudüs Valiliği, Yahudilerce kutsal sayılan Hamursuz (Pesah) Bayramı kapsamında Mescid-i Aksa’ya kurbanlık sokulmasına yönelik 7 ayrı girişim tespit edildiğini açıkladı. Valilik, bu sayının 1967’den bu yana kaydedilen en yüksek seviye olduğunu duyurdu.

“TEHLİKELİ BİR TIRMANIŞ” UYARISI

Valiliğin açıklamasında, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin kurbanlık hayvanları işgal altındaki Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesine kadar ulaştırdığı belirtildi. Açıklamada, söz konusu girişimlerin Mescid-i Aksa’da dini ritüeller dayatma ve fiili durum oluşturma çabasının “tehlikeli bir tırmanış” olduğu vurgulandı.

YAPAY ZEKA DESTEKLİ PROPAGANDA İDDİASI

Valilik, Mescid-i Aksa’nın kapalı tutulmasının da kışkırtma kampanyalarında kullanıldığını ileri sürdü. Açıklamada, bazı grupların görüntülü içerikler ve yapay zeka destekli materyaller aracılığıyla destekçi toplamaya çalıştığı ifade edildi.

37 GÜNDÜR KAPALI: GERİLİM ARTIYOR

İsrail makamlarının güvenlik gerekçesiyle Mescid-i Aksa’yı 37 gündür kapalı tuttuğu belirtilirken, bu süreçte Aksa üzerindeki kontrolün artırılmaya çalışıldığı kaydedildi. İsrail’in, İran’a yönelik saldırıları gerekçe göstererek 28 Şubat’tan bu yana Aksa’yı ibadete kapalı tuttuğu hatırlatıldı.

Ramazan Bayramı’nda ise 1967’deki işgalden bu yana ilk kez Mescid-i Aksa’da bayram namazı kılınmasına izin verilmedi.

'ACİL HAREKETE GEÇİN' ÇAĞRISI

İsrail’deki aşırı sağcı Yahudi grupların, 1-8 Nisan tarihleri arasında kutlanan Hamursuz Bayramı boyunca Aksa’da kurban kesilmesi yönündeki çağrılarını artırdığı bildirildi. Bu çağrıların, yapay zeka ile üretilmiş içeriklerle desteklendiği aktarıldı.

Valilik, söz konusu girişimlerin durdurulması, İslami kutsal mekanların korunması ve Mescid-i Aksa’nın yeniden ibadete açılması için uluslararası topluma acil harekete geçme çağrısı yaptı.

Kaynak: AA / Hosni Nedim
Yorumlar (2)

Haber YorumlarıErgun Koç:

Sözde müslümanım diyen fakat içinde imanın zerresi olmayan insanlar namazı bırakmış ibadeti bırakmış onun için oranın kapalı olması zorlarına gitmez

Haber YorumlarıYılmaz Şirin:

İslam alemi mescidi aksa yi gözden çikarali çok oldu....

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

