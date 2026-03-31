Kudüs Rum Ortodoks Patrikhanesi, Gazze ve Batı Şeria ile dayanışma için Paskalya kutlamalarını sınırlandırdı

Kudüs Rum Ortodoks Patrikhanesi, Gazze ve Batı Şeria'daki Filistinlilerle dayanışma amacıyla Paskalya Bayramı'nın sadece dini törenlerle kutlanacağını duyurdu. Patrikhaneden yapılan açıklamada, bölgedeki insani acılara saygı gösterilerek ibadetlerin sınırlı tutulacağı ifade edildi.

Kudüs'teki Rum Ortodoks Patrikhanesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, 29 Mart Pazar akşamından başlayarak 5 Nisan'a kadar devam eden Paskalya Bayramı kutlamalarının "dini törenlerle sınırlandırılacağı" belirtildi.

Açıklamada, "Gazze'deki halkımızın insan onuruna ve yaşam hakkına dokunan acılarını paylaşarak yas tutuyoruz. Batı Şeria'da yerleşimcilerin (Filistinli) sivillere ve mülklerine yönelik uyguladığı tekrar eden saldırılar, kutsal topraklarımızın birden fazla noktasını etkileyen bu insani acının bir tezahürüdür." ifadelerine yer verildi.

Patrikhane, Paskalya Bayramında yapılacak ibadetlere ilişkin, bölgedeki "zorlu koşullara rağmen dini ritüellerin kutsal mekanlarda ve belirlenen tarihlerde yapılacağını" vurguladı.

Mescid-i Aksa'nın kapatılması ve Müslümanların Aksa'da namaz kılmalarının engellenmesini yakından takip ettiklerine işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Geçtiğimiz pazar günü başlayan Dallar Bayramı ile 5 Nisan'da kutlanacak Paskalya arasındaki kutlamalar, bu kutsal günlerin saygınlığına uygun olarak ve insanlığın acılarına saygı gereğince yalnızca dini ritüellerle sınırlı tutulacaktır."

İsrail, savaşı bahane ederek Mescid-i Aksa'yı 28 Şubat'tan bu yana kapalı tutuyor. Ramazan Bayramı'nda 1967'deki işgalden bu yana ilk kez, Aksa'da bayram namazı kılınmasına izin verilmemişti.

Türkiye, Mısır, Ürdün, Endonezya, Pakistan, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin dışişleri bakanları, İsrail'in Kudüs'te Müslüman ve Hristiyanların ibadet özgürlüğüne yönelik kısıtlamalarını yaptıkları ortak yazılı açıklamayla en güçlü biçimde kınamıştı.

Kaynak: AA
