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Kudüs Latin Patriği Kardinal Pizzaballa: "Gazze felaket durumda"

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Kudüs Latin Patriği Kardinal Pierbattista Pizzaballa, İsrail'in saldırıları sonucu Gazze'de durumun felaket olduğunu, şehirlerin yerle bir edildiğini ve halkın çadırlarda lağım kokuları arasında yaşadığını belirtti. Ayrıca Batı Şeria'da da benzer dramatik durumların yaşandığını ifade etti.

Kudüs Latin Patriği Kardinal Pierbattista Pizzaballa, İsrail'in Ekim 2023-Ekim 2025 döneminde aralıksız ve yoğun şekilde saldırdığı Gazze'de durumun "felaket" olduğunu, şehirlerin yerle bir edildiğini söyledi.

Vatikan'ın resmi yayın organı Vatican News'ta yer alan habere göre, Kardinal Pizzaballa, İtalyan jeopolitik dergisi Limes'in, İtalya'nın Bergamo kentinde düzenlediği etkinliğe katıldı.

Pizzaballa, buradaki konuşmasında, son olarak 22 Haziran'da Katolik ve Ortodoks kiliselerinin liderleri olarak Gazze'ye yaptıkları ziyarete ilişkin gözlemlerini paylaştı.

"Bütün güneyden kuzeye gitme imkanım oldu. Gazze felaket durumda." diyen Pizzaballa, "Şehirler yerle bir edilmiş, dümdüz edilmiş, tamamen yok edilmiş durumda. Refah diye bir yer artık yok." ifadelerini kullandı.

Kardinal Pizzaballa, insanların yaşadığı çadırların lağımların arasından geçen yollarda olduğunu ve buralarda yürümenin kendisini derinden etkilediğini belirterek, şöyle konuştu:

"Gazze halkı burada yaşıyor. Tabii fotoğrafların aktaramadığı bir şey de kokular. Şu anda en büyük sorunlardan biri fareler. İnsanları, özellikle de çocukları ısırıyorlar. Gazze çocuklarla dolu, her yerdeler. Ama okula gitmeleri gerekirken kir içinde, kanalizasyonların yanında oyun oynuyorlar."

Pizzaballa, Gazze'ye biraz gıda girişine izin verilmesine karşın, örneğin okullar için gerekli malzemeler başta olmak üzere ihtiyaç duyulan pek çok şeyin girişinin halen yasak olduğuna dikkati çekti.

Gazze'deki dramatik durumun bir benzerinin Batı Şeria'da da yaşandığını dile getiren Pizzaballa, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin her şeyi yapmasına izin verildiğini söyledi. Pizzaballa, "Her yere kontrol noktaları kuruyorlar, ağaçları kesiyorlar, toprağı işlemenize izin vermiyorlar. Saldırılar, hırsızlıklar ve hakaretler günlük olaylar haline geldi. Bunlar tamamen cezasız kaldığı için tekrarlanıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Barış Seçkin
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