Kudüs'e Ait Osmanlı Tapu Belgeleri Arşivde Korunuyor

Kudüs'ün Osmanlı dönemine ait tapu ve vakıf belgeleri, Türkiye Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü arşivinde korunuyor. Belgeler, Kudüs'e ait yaklaşık 170 bin tapu kaydını içerirken, uluslararası araştırmalara açık olduğunu belirten yetkililer, bu kayıtların tarihi önemine dikkat çekti.

Kudüs'ün Osmanlı dönemine ait yüzlerce yıllık tapu ve vakıf belgeleri, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü arşivinde korunuyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Başkanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Arşiv Dairesi Başkanı Abdullah Ünlü, AA muhabirine, Osmanlı Devleti'nin hüküm sürdüğü 26 ülkenin tapu kayıtlarının saklandığını belirtti.

Başkanlıkta 1562-1597 ile 1865-1917 yıllarını kapsayan döneme ait 47 tapu tahrir defterinin bulunduğunu aktaran Ünlü, "Bu kayıtlar Kudüs'e ait yaklaşık 170 bin tapu kaydını ihtiva etmektedir. Kayıtlarda vakıf ve özel mülke ait belgeler de var." diye konuştu.

Yavuz Sultan Selim'in Filistin'i fethettiğini, kayıtların 1566 yılında Kanuni Sultan Süleyman döneminde deftere işlendiğini anlatan Ünlü, Osmanlı Devleti'nin arşivciliğe çok büyük önem verdiğini, kayıtların bugüne kadar sağlıklı şekilde ulaştığını vurguladı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "Kudüs bizim şehrimiz" sözlerine ilişkin Ünlü, "Buradaki belgelerin tamamı hukuki dayanağı olan ispat vesikalarıdır. O yüzden bu belgeler 400 yıldır bizdedir. Netanyahu'nun açıklamalarını acziyet olarak yorumluyorum." dedi.

Belgelerin uluslararası araştırmalara açık olduğunu dile getiren Ünlü, başvuran herkesin belgeler üzerinde istediği çalışmaları yapabileceğini söyledi.

Ünlü, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü olarak Kudüs Evkaf Defterini kitap haline de getirdiklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Fatma Sevinç Çetin - Güncel
500
