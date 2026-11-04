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Küçükçekmece Sefaköy'de park halindeki otomobil yangında kullanılamaz hale geldi

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Küçükçekmece Sefaköy'de park halindeki otomobil yangında kullanılamaz hale geldi Haber Videosunu İzle
Küçükçekmece Sefaköy'de park halindeki otomobil yangında kullanılamaz hale geldi
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Küçükçekmece Sefaköy'de saat 18.00 sıralarında park halindeki otomobilin motor kısmından bilinmeyen nedenle çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Alevlerin sardığı otomobil kullanılamaz hale gelirken yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

KÜÇÜKÇEKMECE'de park halindeki otomobilden yükselen alevler kısa sürede büyüyerek aracı sardı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 18.00 sıralarında Sefaköy'de çıktı. Park halindeki otomobilin motor kısmından henüz bilinmeyen bir nedenle yükselen alevler kısa sürede büyüyerek aracı sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Alev alev yanan otomobil kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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