Haberler

Küçükçekmece Halk Sağlığı Merkezi hizmete açıldı

Küçükçekmece Halk Sağlığı Merkezi hizmete açıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Küçükçekmece Halk Sağlığı Merkezi, sağlık hizmetleri sunmaya başladı. İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, merkezde kişisel bakım hizmetlerinin de verileceğini açıkladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yaptırılan Küçükçekmece Halk Sağlığı Merkezi hizmete açıldı.

Yeşilova Mahallesi Tansel Caddesi'ndeki merkezin önünde düzenlenen açılış töreninde konuşan İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı, ramazan ayının Türkiye'ye sağlık, huzur ve bereket getirmesini temenni etti.

Halk sağlığı merkezinin sunduğu imkanları anlatan Aslan, merkezin banyo ve kişisel bakım hizmeti de verdiğini söyledi.

Bazı hizmetleri evde veremediklerini dile getiren Aslan, "İşte orada İBB nakil ambulansı gelecek, o yaş almış amcamızı, teyzemizi merkezimize getirecek. Burada tüm kişisel bakım hizmetlerini alacaklar. Tepeden tırnağa banyosunu yaptıracağız, tırnaklarını keseceğiz, saçlarını tarayacağız. Kendi annemiz, babamız gibi sahip çıkıp akşam tekrar evine, yatağına huzurla bırakacağız." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Aslan ve beraberindekiler, merkezin açılış kurdelesini kesti.

Kaynak: AA / Hasan Hüseyin Kul
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

