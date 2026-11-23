Küçükçekmece'deki yangında hastanede ölen 1 kişiyle can kaybı 2'ye yükseldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Küçükçekmece'de 5 katlı binanın bodrum katında çıkan yangında dumandan etkilenerek hastaneye kaldırılan 1 kişi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Böylece ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi; 4 kişi taburcu edildi, tedavisi süren 2 kişiden 1'inin durumu ağır.
Küçükçekmece'de 5 katlı binada çıkan yangında dumandan etkilenerek hastaneye kaldırılan 1 kişinin yaşamını yitirmesiyle ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi.
Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Akarsu Sokak'taki 5 katlı binanın bodrum katında dün çıkan yangında dumandan etkilenerek hastaneye kaldırılan 26 yaşındaki Berkay E. tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Yangından etkilenerek hastaneye kaldırılan 4 kişi taburcu edilirken tedavisi süren 2 kişiden 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Olay
Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Akarsu Sokak'taki binanın bodrum katında 22 Kasım'da yangın çıkmıştı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edilmiş, yangından etkilenen 8 kişi hastaneye kaldırılmış, 1 kişi hastanede hayatını kaybetmişti.
İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürülmüştü.