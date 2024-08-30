Üye Girişi
Haberler

Küçükçekmece'deki Metrobüs Kazasıyla İlgili 5 Şüpheli Tutuklandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Küçükçekmece'de meydana gelen metrobüs kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 51 kişi yaralandı. Kazayla ilgili gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

KÜÇÜKÇEKMECE'de 1 kişinin öldüğü 51 kişinin yaralandığı Metrobüs kazasın ilişkin gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Küçükçekmece'de dün saat 08.40 sıralarında D-100 Karayolu üzerinde 2 metrobüs çarpıştı. Çarpışmanın ardından savrulan metrobüsler bariyerlere çarparak durabildi. Kazada 51 kişi yaralanırken ağır yaralı olan 22 yaşındaki Ferhat Uçar kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazanın ardından olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında çalışmalarını yürüten İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri dün aralarında metrobüs şoförlerinin de olduğu 10 kişiyi gözaltına aldı. Kazanın ardından gözaltına alınan 4 kişiden 2'si ifadeleri alındıktan sonra savcılık talimatıyla serbest bırakılmıştı. Diğer 8 kişi adliyeye sevk edilmişti.

'TUTUKLAMA TALEBİYLE MAHKEMEYE SEVK EDİLDİLER'

Küçükçekmece Adliyesi'ne getirilen 8 şüphelinin savcılıkta ifadeleri alındı. Cumhuriyet savcısı, metrobüs sürücüsü Düzgün Murat Çetin, İBB Bölge Müdürü Murat Er, İBB Bölge Müdür Yardımcı Ahmet Yıldırım,

Firma Şantiye Şefi Muhammet Sertaç Kazıcı hakkında "taksirle yaralamaya ve ölüme neden olma" suçundan tutuklama talep ederek sulh ceza hakimliğine sevk etti. Diğer 3 kişi ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Küçükçekmece Güvenlik Trafik Kazaları Hukuk Güncel Haberler

İşte metrobüs şoförünün ifadesi! Son anda verdiği karar faciaya neden olmuş

İşte metrobüs şoförünün ifadesi! Son anda verdiği karar faciaya neden olmuş

 Erdoğan, 30 Ağustos resepsiyonunda müjdeyi verdi: Bir an önce ordumuzun saflarımıza katacağız

Erdoğan, 30 Ağustos resepsiyonunda müjdeyi verdi: Bir an önce ordumuzun saflarımıza katacağız

 Topu Dilruba'ya attılar! Annenin isyan ederek dile getirdiği iddiaya yanıt var

Topu Dilruba'ya attılar! Annenin isyan ederek dile getirdiği iddiaya yanıt var
Bir skandal olay da İstanbul'da! Parkta kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdiler

Bir skandal olay da İstanbul'da! Parkta kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdiler
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Fenerbahçe Alanyaspor maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) FB Alanya geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Fenerbahçe Alanyaspor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! FB Alanyaspor golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Inter Atalanta maçı CANLI izle! (HD) Inter Atalanta maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Fenerbahçe Alanyaspor maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) FB Alanyaspor maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Bein Sports CANLI izle! (FENERBAHÇE ALANYASPOR) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki Rüyada birinin öldüğünü görmek ne anlama gelir? Rüyada hamile olduğunu görmek Haftalık çalışma saatleri kısalacak mı? Biran Damla Yılmaz Sandık Kokusu dizisinden neden ayrıldı? Fenerbahçe Alanyaspor maçı ilk 11'i! Fenerbahçe'nin Alanyaspor maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var?
title