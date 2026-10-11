Küçükçekmece'de yıkım sırasında 7 katlı bina çöktü, enkaz altında kimse yok

Hüseyin DOĞAN-ALTUNAY TUGA/İSTANBUL, – KÜÇÜKÇEKMECE'de kentsel dönüşüm kapsamında yıkımına başlanan 7 katlı bina, çalışmalar sırasında çöktü. Çevredeki binaların, doğal gaz ve su tesisatlarının zarar gördüğü çökmede enkaz altında kalan kimsenin olmadığı belirlendi. Binanın çökme anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, dün öğle saatlerinde İnönü Mahallesi 2'nci Yıldız Sokak'ta meydana geldi. Kentsel dönüşüm kapsamında bitişik nizamda bulunan 7'şer katlı 2 binanın yıkımına başlandı. Ekiplerin binalardan birinde yürüttüğü yıkım çalışması sırasında diğer bina aniden çöktü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Çöken binadan kopan parçalar, çevredeki diğer binalara, doğal gaz ve su tesisatına ve aydınlatma direğine zarar verdi. Ekiplerin yaptığı incelemede enkaz altında kimsenin kalmadığı tespit edildi.

'YAN YATSA KARŞISINDAKİ BİNALARI GÖTÜRÜRDÜ'

Mahalleli Kibar Yıldırım, "Dün kentsel dönüşüm kapsamında bu binanın yıkımı gerçekleşti. Yanlış yıkımdan dolayı bina bir anda çöktü. Bizim en büyük sevincimiz, binanın aynı yere çökmesi. Çünkü 7 katlı bir binaydı. Bina da değil, site şeklinde bir bloktu. Yaklaşık 54-55 daireli olabilen bir blok. Bir anda durduğu yere çöktü, yan yatsaydı karşıdaki bütün binaların hepsini götürürdü" dedi.

'YETKİLİ KURULUŞLAR BURADA HİÇBİR TEDBİR ALMADI'

Yıldırım, "Buradan şunu söylemek istiyoruz; maalesef yetkili kuruluşlar burada hiçbir tedbir almadılar. Ben defalarca belediyeyi aramama rağmen, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nı aramama rağmen, hatta dün bütün kurumları aradım. Çoğu bana cevap vermediği halde ben dün 112 Acil'i aradım. Oradan emniyete bağlandım. 'Bakın, bizim bu sokakta kentsel dönüşüm sebebiyle yıkım var ama yıkım çok yanlış yapılıyor. Burada bir facia olacak, gelip müdahale edin' dedim. Oradan birkaç arkadaş da geldi. Hatta emniyetten birkaç arkadaş da geldi ama 'Burada bizim yapacağımız bir şey yok, sadece güvenlik önlemi alabiliriz' dediler. Ancak belediyeden ve diğer kurumlardan kimse yıkım sırasında burada değildi" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı