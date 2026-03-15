Haberler

İstanbul'da 4 tırda 527 kilo 475 gram uyuşturucu ele geçirildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Küçükçekmece'de düzenlenen operasyonda, yurt dışından getirilen 527 kilo 475 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyon sırasında toplam 7 zanlı gözaltına alındı.

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde 4 tıra düzenlenen operasyonda yurt dışından getirildiği tespit edilen 527 kilo 475 gram uyuşturucu ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü ortak çalışma kapsamında, yurt dışından temin edilen uyuşturucunun tırlarla Türkiye'ye getirildiğinin belirlenmesi üzerine bazı şüpheliler teknik ve fiziki takibe alındı.

Ekipler tarafından izlenen tırların alıcılarla buluştuğu sırada polis ekiplerince Küçükçekmece'de operasyon düzenlendi.

Operasyonda, aralarında yaşı küçük 2 şüphelinin de yer aldığı toplam 7 zanlı gözaltına alındı.

Tırlarda yapılan aramada ise 527 kilo 475 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Şüphelilerin uyuşturucuyu teslim aldıktan sonra ülke içinde dağıtımını yapmayı planladıkları belirlendi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri ise sürüyor.

Kaynak: AA / Ahmet Cemil Yeşilmen
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

