Küçükçekmece'de 5 aracın hasar gördüğü kaza kamerada

Küçükçekmece'de 5 aracın hasar gördüğü trafik kazası güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Tevfikbey Mahallesi Erol Olçok Caddesi'nde seyir halindeki hafif ticari araç, karşı yönden dönüş yapmak isteyen bir otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlar, park halindeki 2 otomobile ve seyir halindeki bir cipe hasar verdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, kazada hafif yaralanan 1 kişiyi ambulansla hastaneye kaldırdı.

Kaza, çevredeki bir binanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntüde, hafif ticari aracın dönüş yapmak isteyen otomobile çarpışması ve savrulan araçların 3 araca daha hasar vermesi yer alıyor.