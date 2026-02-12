Haberler

Küçükçekmece'de 5 aracın hasar gördüğü kaza kamerada

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Küçükçekmece'de meydana gelen trafik kazasında, 5 araç hasar gördü. Kazada hafif yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Küçükçekmece'de 5 aracın hasar gördüğü trafik kazası güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Tevfikbey Mahallesi Erol Olçok Caddesi'nde seyir halindeki hafif ticari araç, karşı yönden dönüş yapmak isteyen bir otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlar, park halindeki 2 otomobile ve seyir halindeki bir cipe hasar verdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, kazada hafif yaralanan 1 kişiyi ambulansla hastaneye kaldırdı.

Kaza, çevredeki bir binanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntüde, hafif ticari aracın dönüş yapmak isteyen otomobile çarpışması ve savrulan araçların 3 araca daha hasar vermesi yer alıyor.

Kaynak: AA / Erol Değirmenci - Güncel
Ramazan ayı için yeni karar! Milli Eğitim Bakanlığı 81 ile yazı gönderdi

Ramazan ayı için yeni karar! Milli Eğitim Bakanlığı 81 ile yazı gönderdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ertuğrul Doğan'dan Fenerbahçe maçı için dikkat çeken açıklama

Dev derbide 3 puandan bile daha çok istediği bir husus var
Ünlü oyuncudan Kanbolat Görkem Arslan'a veda: Hediyemi vermeye zaman kalmadı

Veremediği hediyeyi açıkladı: Ünlü oyuncudan kahreden paylaşım
Rusya'dan 100 milyon kişiyi etkileyen yasak, WhatsApp'a erişim engeli getirildi

100 milyon kişiyi etkileyen yasak! O uygulamanın fişini çekti
Dövmeli kadının iddialarının odağındaki gençten yanıt geldi

Herkes onları konuşuyor! İddiaların odağındaki gençten yanıt geldi
Ertuğrul Doğan'dan Fenerbahçe maçı için dikkat çeken açıklama

Dev derbide 3 puandan bile daha çok istediği bir husus var
Reklam filminde oynamışlardı! 12 yıl sonra büyük buluşma

Reklam filminde oynamışlardı! 12 yıl sonra büyük buluşma
Alarmları kurun! A Milli Takım için büyük gün

Alarmları kurun! Bugün büyük gün