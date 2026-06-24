Haberler

Küçükçekmece'de iş yeri saldırısı: 1 ölü

Küçükçekmece'de iş yeri saldırısı: 1 ölü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Küçükçekmece'de iş yerinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

Küçükçekmece'de iş yerinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

İnönü Mahallesi Maslak Çeşme Caddesi'ndeki cep telefonu mağazasına gelen şüpheli, iş yeri sahibi Ç.A'ya silahla ateş ettikten sonra kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Ç.A, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Olay yerinde inceleme yapan polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Alper Korkmaz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni katılımların sinyalini verdi: Devam edeceğiz

Günlerdir konuşulan iddiaları doğruladı: Devam edeceğiz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Turistik şehirde göçmen terörü! Turist çifti fena oyuna getirdiler

Turistik şehirde göçmen terörü
İngiltere'de dikkat çeken yürüyüş

Görüntü bugün kaydedildi!
Taksim'de skandal görüntü! Japon yayıncıyı rahatsız etti, esnaf müdahale etti

Taksim'de skandal görüntü! Esnaf müdahale etti, ortalık karıştı
Fenerbahçe, Amara Diouf ile 5 yıllık sözleşme imzaladı

Bir yıldız daha açıklandı! 5 yıl Fenerbahçe'de
'Cumhur İttifakı Ocakları Başkanı' diye gezen Ferhat Aydoğan için karar verildi

"Cumhur İttifakı Ocakları Başkanı" diye gezen kişi için karar verildi
Ankara'daki operasyondan yeni detay! Özel harekata ateş açıldı, teröristler etkisiz hale getirildi

Özel harekata ateş açıldı, karı-koca etkisiz hale getirildi
Hacıosmanoğlu'ndan Infantino'ya telefon: Bu kural futbolun doğasına ters

Dünya Kupası'ndan elendiğimiz gibi Infantino'yu aramış