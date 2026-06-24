Küçükçekmece'de iş yeri saldırısı: 1 ölü
Küçükçekmece'de iş yerinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.
Küçükçekmece'de iş yerinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.
İnönü Mahallesi Maslak Çeşme Caddesi'ndeki cep telefonu mağazasına gelen şüpheli, iş yeri sahibi Ç.A'ya silahla ateş ettikten sonra kaçtı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Ç.A, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Olay yerinde inceleme yapan polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Kaynak: AA / Alper Korkmaz