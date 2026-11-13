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Küçükçekmece'de riskli 6 katlı bina tahliye edilip mühürlendi

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Küçükçekmece'de riskli 6 katlı bina tahliye edilip mühürlendi Haber Videosunu İzle
Küçükçekmece'de riskli 6 katlı bina tahliye edilip mühürlendi
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Küçükçekmece'nin Kanarya Mahallesi Tarakkuşu Sokak'ta bulunan depreme dayanıksız 6 katlı bina tahliye edildi. Bina, belediye ekipleri tarafından mühürlenerek giriş çıkışa kapatıldı.

KÜÇÜKÇEKMECE'de depreme dayanıksız olması nedeniyle risk oluşturduğu tespit edilen 6 katlı bina tahliye edildi. Bina belediye ekipleri tarafından mühürlendi.

Olay, Kanarya Mahallesi Tarakkuşu Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta bulunan 6 katlı binada belediyeye bağlı uzman ekipler tarafından teknik inceleme yapıldı. Yapılan kontrollerde binanın depreme dayanıksız olduğu ve can güvenliği açısından tehlike oluşturduğu belirlendi. İncelemelerin ardından binada yaşayanlar tahliye edildi. Bina belediye ekipleri tarafından mühürlenerek giriş çıkışa kapatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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