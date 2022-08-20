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Küçükçekmece'de park halindeki kamyonet kurşunlandı

Küçükçekmece'de park halindeki kamyonet kurşunlandı

Güncel Haberler

İstanbul Küçükçekmece'de park halinde bulunan bir kamyonete kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateş edildi.

İstanbul Küçükçekmece'de park halinde bulunan bir kamyonete kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateş edildi.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Akif Mahallesi 2. Tolga Sokağı'nda park halindeki 34 LR 1902 plakalı kamyonet kurşunlandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, bölgeye güvenlik şeridi çekti.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, fail ya da faillerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA / Halis Akyıldız - Güncel

Küçükçekmece Güncel Haberler

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