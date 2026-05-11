Küçükçekmece'de park halindeyken yanan iş makinesi kullanılamaz hale geldi
Küçükçekmece'de Kanarya Mahallesi'nde park halinde bulunan bir iş makinesinin motor kısmında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülmesine rağmen iş makinesinin kullanılamaz hale gelmesine neden oldu.
Kanarya Mahallesi Anadolu Sokak'ta inşaat malzemeleri satılan bir iş yerinin depo olarak kullanılan açık alanında park halinde olan kepçenin motor kısmında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevler, tüm iş makinesini sardı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında iş makinesi kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA / Mehmet Ali Derdiyok