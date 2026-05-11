Küçükçekmece'de park halindeyken yanan iş makinesi kullanılamaz hale geldi

Küçükçekmece'de park halindeyken yangın çıkan iş makinesi kullanılamaz hale geldi.

Kanarya Mahallesi Anadolu Sokak'ta inşaat malzemeleri satılan bir iş yerinin depo olarak kullanılan açık alanında park halinde olan kepçenin motor kısmında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler, tüm iş makinesini sardı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında iş makinesi kullanılamaz hale geldi.