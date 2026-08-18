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Küçükçekmece'de Metruk Binada Yangın

Küçükçekmece'de Metruk Binada Yangın
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Küçükçekmece Gültepe Mahallesi'nde 3 katlı metruk bir binanın giriş katında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Küçükçekmece'de 3 katlı metruk binanın giriş katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Gültepe Mahallesi İkbal Sokak'taki 3 katlı metruk binanın giriş katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Kaynak: AA
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