Haberler

Küçükçekmece'de iş yerinin kurşunlanması olayına ilişkin 5 şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Küçükçekmece'de bir iş yerinin kurşunlanmasıyla ilgili 5 şüpheli tutuklandı. Olayın ardından başlatılan çalışmalar sonucunda, şüphelilerin Arnavutköy, Şişli ve İzmir'de yakalandığı belirtildi.

Küçükçekmece'de bir iş yerinin kurşunlanması olayına ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, 30 Kasım'da Sultan Murat Mahallesi'ndeki bir iş yerinin kurşunlanması olayına yönelik çalışma başlattı.

Çalışmalarda, 17 kurşun isabet eden iş yerine plakasız bir motosikletle gelen 2 şüphelinin olayı gerçekleştirdiği belirlendi.

İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleriyle yürütülen çalışmalarla tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik Arnavutköy ve Şişli ile İzmir'de belirlenen adreslere 12 Aralık'ta operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda yakalanan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: AA / Hamdi Dindirek - Güncel
Trafikte yeni dönem! Vatandaşın yaka silktiği adaletsizlik ortadan kalkıyor

Vatandaşın yaka silktiği adaletsizlik ortadan kalkıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

3 harfli markette skandal! Az kalsın çocuğuna yedirecekti

3 harfli markette skandal! Az kalsın çocuğuna yedirecekti
7 gollü Gençlerbirliği-Trabzonspor maçına damga vuran an

Gençlerbirliği-Trabzonspor maçına damga vuran an
Ela Rümeysa Cebeci iddiasına başsavcılıktan yanıt

Gündemi sarsan Ela Rümeysa Cebeci iddiasına başsavcılıktan yanıt
Doktordan boş yatağa uzanan hastaya feci dayak

Doktordan nefes darlığı çeken hastaya feci dayak! Sebebi de skandal
3 harfli markette skandal! Az kalsın çocuğuna yedirecekti

3 harfli markette skandal! Az kalsın çocuğuna yedirecekti
Meclis'teki yumruklu kavga sonrası CHP'den özür

Meclis'teki yumruklu kavga sonrası CHP'den özür geldi
Çanakkale'de eski karı koca silahla öldürüldü

Eski karı koca otoparkta vurularak öldürüldü
title