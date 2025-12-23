Küçükçekmece'de iş yerinin kurşunlanması olayına ilişkin 5 şüpheli tutuklandı

Küçükçekmece'de bir iş yerinin kurşunlanması olayına ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, 30 Kasım'da Sultan Murat Mahallesi'ndeki bir iş yerinin kurşunlanması olayına yönelik çalışma başlattı.

Çalışmalarda, 17 kurşun isabet eden iş yerine plakasız bir motosikletle gelen 2 şüphelinin olayı gerçekleştirdiği belirlendi.

İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleriyle yürütülen çalışmalarla tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik Arnavutköy ve Şişli ile İzmir'de belirlenen adreslere 12 Aralık'ta operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda yakalanan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.