Küçükçekmece'de kontrolden çıkan otomobil market deposuna çarptı, sürücü yara almadı

Küçükçekmece'de kontrolden çıkan otomobil market deposuna çarptı, sürücü yara almadıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Küçükçekmece'de sürücüsünün kontrolü kaybettiği otomobil, akaryakıt istasyonundaki marketin depo bölümüne çarptı. Çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarılan sürücü yara almadan kurtulurken depoda hasar oluştu.
Küçükçekmece'de bir otomobil, akaryakıt istasyonundaki marketin depo bölümüne girdi.
İstasyon Mahallesi Gümrük Yolu Caddesi'nde 34 KGJ 764 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi üzerine akaryakıt istasyonundaki marketin depo bölümüne çarptı.
Çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarılan sürücü kazadan yara almadan kurtuldu.
Çarpmanın etkisiyle marketin depo bölümünde hasar oluştu.
Kaynak: AA