Haberler

Küçükçekmece'de kontrolden çıkan otomobil market deposuna çarptı, sürücü yara almadı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
+5 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Küçükçekmece'de sürücüsünün kontrolü kaybettiği otomobil, akaryakıt istasyonundaki marketin depo bölümüne çarptı. Çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarılan sürücü yara almadan kurtulurken depoda hasar oluştu.

Küçükçekmece'de bir otomobil, akaryakıt istasyonundaki marketin depo bölümüne girdi.

İstasyon Mahallesi Gümrük Yolu Caddesi'nde 34 KGJ 764 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi üzerine akaryakıt istasyonundaki marketin depo bölümüne çarptı.

Çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarılan sürücü kazadan yara almadan kurtuldu.

Çarpmanın etkisiyle marketin depo bölümünde hasar oluştu.

Kaynak: AA
Melisa Döngel ve Murda ilk kez yan yana! Aşk iddialarında dikkat çeken gece

Aşk iddialarını güçlendiren hareket! Ünlü rapçiyle görüntülendi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Olay yaratacak iddia! Sane, Okan Buruk'u şikayet etti

Yıldız isim, Okan Buruk'u şikayet etti
Bahçeli'den kongrede Terörsüz Türkiye mesajı: Oy kaygısıyla değil vatan sevdasıyla hareket edeceğiz

Bahçeli'den Terörsüz Türkiye çıkışı! Oy kaygısı gütmeyeceğiz
Dünya basını, Muhammed Salah'ın şovunu konuşuyor: Galatasaray'ı yerle bir etti

Dünya Salah'ın şovunu konuşuyor: Galatasaray'ı...
Trump, zafer takı projesinin 'üst düzey bir askeri kompleks' olacağını belirtti

Trump, başkentin ortasına devasa bir askeri kompleks dikiyor
Vedat Muriqi'den maç sonunda tepki: İnsan sağlığı da önemli

Maç sonunda tepkili: Buna bir ayar çekilsin, insan sağlığı da önemli
Hatay'da korkunç olay: Eşini pompalı tüfekle vurarak öldürdü

Eşiyle ayrılık aşamasındaydı, pompalı tüfekle öldürüldü

Antalya'da otelin koridorunda ölü bulundu! 38 yaşındaki Rus turistin ölümü şüpheli

10 gün önce giriş yapmıştı! Rus turist koridorda ölü bulundu