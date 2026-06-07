Küçükçekmece'de boşaltılan sitede çıkan yangın söndürüldü
Küçükçekmece'de kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan bir sitede hurda malzemelerden çıkan yangın, binaların alt katlarına sıçradı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında can kaybı yaşanmadı.
Küçükçekmece'de kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan sitede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Gültepe Mahallesi D-100 kara yolu kenarındaki sitenin bahçesinde bulunan hurda malzemeler bilinmeyen nedenle yanmaya başladı.
Kısa sürede büyüyen alevler sitedeki binaların alt katlarına sıçradı.
Yangın nedeniyle çevrede yoğun duman oluştu.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın söndürüldü.
Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA / Mehmet Ali Derdiyok