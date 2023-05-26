Küçükçekmece'de kaza: 3 kişi yaralandı, kaçan sürücü aranıyor

Küçükçekmece'de meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil ani manevralarla diğer araca çarptı. Kazada, takla atan araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Kazaya neden olan sürücü ise olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri kaçan sürücünün yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

KÜÇÜKÇEKMECE'de meydana gelen kazada, en sağ şeritte ilerleyen otomobil ani manevralarla, aynı yönde sol şeritte ilerleyen Oktay Kara'nın hakimiyetindeki otomobile çarptı. Kazada, Kara'nın otomobili takla atarken araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Kazaya neden olan otomobil sürücüsü kaza yerinden kaçtı.

Kaza, saat 22.20 sıralarında Küçükçekmece İstasyon Mahallesi Turgut Özel Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, en sağ şeritte ilerleyen ve henüz sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen otomobil, en sol şeritte ve aynı yönde seyir halinde olan Oktay Kara'nın hakimiyetindeki 65 ABS 457 plakalı otomobile çarptı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden Oktay Kara, önünde ilerleyen 34 EHR 208 plakalı otomobile sol taraftan çarptı. Çarpmanın etkisiyle Kara'nın yönetimindeki otomobil takla attı ve yolda savrularak trafik ışıkları direğine çarparak durabildi. Kazayı gören diğer sürücüler durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kaza yerine gelen itfaiye ekipleri otomobilin ön camını kırarak, içeride bulunan 3 yaralıyı çıkardı. Sağlık ekiplerinin kaza yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralıları ambulansla çevredeki hastanelere sevk etti.

Öte yandan, kazaya neden olan ve henüz kimliği öğrenilemeyen otomobil sürücüsü ise kaza yerinden kaçtı. Polis ekiplerinin kaçan sürücünün yakalanması için çalışmaları sürüyor.