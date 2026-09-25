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Küçükçekmece'de kapalı otoparkta yanan elektrikli araç itfaiye örtüsüyle söndürüldü

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Küçükçekmece'de kapalı otoparkta yanan elektrikli araç itfaiye örtüsüyle söndürüldü
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Küçükçekmece'de bir iş merkezinin kapalı otoparkında park halindeki elektrikli araç, henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. İtfaiye aracı özel örtüyle havasız bırakarak söndürdü; çalışanlar tahliye edildi, ölen ya da yaralanan olmadı.

KÜÇÜKÇEKMECE'de iş merkezinin kapalı otoparkındaki elektrikli araçta çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafında söndürüldü. İş merkezinde bulunan çalışanlar tahliye edilirken kısa süreli panik yaşandı.

Olay, Kanarya Mahallesi 1. Fevzi Çakmak Caddesi'nde bulunan 4 katlı iş merkezinin kapalı otoparkında meydana geldi. Elektrikli otomobil park halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. İş merkezi çalışanları durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İş merkezinde çalışanlar hemen tahliye edilirken olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yanan elektrikli araç itfaiye ekiplerinin kullandığı özel bir örtü ile havasız bırakıldıktan sonra söndürme işlemi gerçekleştirildi. İş merkezindeki dumanlar tahliye edilinceye kadar çalışanlar dışarıda bekletildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken araç çekici yardımıyla otoparktan çıkartıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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