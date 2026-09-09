Haberler

Küçükçekmece’de iş yerine silahlı saldırı düzenleyen şüpheli yakalandı

Küçükçekmece’de iş yerine silahlı saldırı düzenleyen şüpheli yakalandı
Güncelleme:
+26 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

KÜÇÜKÇEKMECE’de bir şüpheli iş yerine silahlı saldırı düzenleyen şüpheli yakalandı.

KÜÇÜKÇEKMECE'de bir şüpheli iş yerine silahlı saldırı düzenleyen şüpheli yakalandı. Ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı olayda, şüphelinin saldırının ardından kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Tevfikbey Mahallesi Halkalı Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iş hanına gelen şüpheli içerideki iş yerine silahlı saldırı düzenledikten sonra kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Kaçan şüpheliyi polis ekipleri kovaladı. Yaşanan kovalamacanın ardından şüpheli, saldırıda kullandığı silahla birlikte yakalandı. Olay yeri inceleme ekipleri çevrede çalışma yaptı. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, iş yerinde hasar meydana geldi.

'SİLAHIN ŞARJÖRÜNÜ BOŞALTMIŞ'

Saldırı sırasında çevrede bulunan Samet Koç, "Ben burada berberde çalışıyorum zaten. Çocuk buradan geldi. Kış mevsiminde gibi giyinmişti, zaten belliydi. Ben, ya bir şey kullanıyor ya da bir şey yapacak bugün dedim. Çay ocağından çay almaya giderken silah sesleri geldi. Bir baktım çocuk dükkana sıktı. Kovalamaca başlayınca bu tarafa doğru geldi. Ben de geri geliyordum zaten, bayağı bir nefes nefese kaldım. Silahın şarjörünü boşaltmış. Aşağı doğru koşa koşa giderken orada bir yerde takıldı büyük ihtimalle. Takıldıktan sonra zaten orada düştü, polisler de geldi yakaladı" dedi.

'ELİNDE SİLAHLA BİR ÇOCUĞUN BİZE DOĞRU KOŞTUĞUNU GÖRDÜK'

Kaçan şüpheliyi gören Öznür Adıgüzel, "Birkaç el silah sesi duyduk. Sonra köşeden bakmak istedik. Elinde silahla bir çocuğun bize doğru koştuğunu gördük. Sokaktan gitti ve ileride yakalandı kendisi. Elinde silah vardı. Çok korktuk" dedi.

SALDIRININ ARDINDAN KAÇAN ŞÜPHELİ KAMERADA

Çevredeki güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şüphelinin saldırının ardından iş hanından kaçtığı anlar yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mansur Yavaş'ı kabul etti

Erdoğan, Mansur Yavaş ile görüştü
Özgür Özel'den Mansur Yavaş-Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesine dikkat çeken yorum

Bu fotoğrafla ilgili söyledikleri, Kılıçdaroğlu'nu kızdıracak
Apple iPhone 18 Pro ve 18 Pro Max'i tanıttı! İşte fiyatları ve satışa çıkacakları tarih

Teknoloji devi bombayı patlattı! İşte milyonların beklediği o telefon
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Suriye'den tepki çeken Türkçe kararı! Müfredattan çıkarıldı yerine Fransızca getirildi

Suriye'den tepki çeken Türkçe kararı
Bu kadarını kimse beklemiyordu! Beşiktaş'ta Vlahovic fırtınası

Bu kadarını kimse beklemiyordu!
Beşiktaş'ta Vincenzo Italiano'ya 3 ay yetti

Sergen'in 1 yılda yapamadığını 3 ayda yaptı
Kılıçdaroğlu'ndan Mansur Yavaş açıklaması: Kırgın değilim

Ne diyeceği merak konusuydu! Mansur Yavaş'la ilgili ilk yorumu yaptı
Hermon Dağı'nın zirvesinden tehdit savurdu: İran'daki rejimi yenmeye çok yakınız

Dağın zirvesinden tehdit savurdu! Hedefinde bakın hangi ülke var
İzmir'de sıcak saatler! Banka şubesine silahlı soygun girişimi

İzmir'de hareketli saatler! Banka şubesine silahlı soygun girişimi
Usta oyuncuya büyük vefasızlık! Son yolculuğuna bir avuç insan uğurladı

Usta oyuncuyu son yolculuğuna bir avuç insan uğurladı