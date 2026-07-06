Küçükçekmece'de inşaat malzemelerinde çıkan yangın kamyonete sıçradı

KÜÇÜKÇEKMECE'de iki bina arasındaki boşlukta bulunan inşaat malzemelerinde çıkan yangın, park halindeki kamyonete sıçradı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 12.30 sıralarında Mehmet Akif Mahallesi 3. Sakarya Sokak'ta iki bina arasındaki boşlukta bulunan inşaat malzemelerinde çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, park halindeki kamyonete sıçradı. Yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Kısa sürede söndürülen yangında inşaat malzemeleri ve kamyonet kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı