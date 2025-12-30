Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: Birbirine Temas Eden Kalbajar ve Alatepe İsimli Tankerlerdeki Mürettebatın Sağlık Durumları İyi

(İSTANBUL) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul'da Küçükçekmece açıklarında Azerbaycan ve Türk bandıralı iki tanker gemisinin birbirine temas etmesine ilişkin "Kalbajar isimli tankerde bulanan 14 mürettebatın ve Alatepe isimli gemide bulunan 17 mürettebatın sağlık durumları iyi durumda olup olay sonrası herhangi bir çevre kirliliği oluşmamıştır. Ağır hava koşullarının düzelmesine müteakip dalgıçların sualtı incelemesi sonrası karaya oturan Alatepe gemisine kurtarma çalışmaları başlatılacaktır" açıklamasını yaptı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul'da Küçükçekmece açıklarında Azerbaycan ve Türk bandıralı iki tanker geminin temas etmesine ilişkin açıklama paylaştı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Küçükçekmece Demir Sahası'nda birbirine temas eden Kalbajar isimli boş vaziyette bulunan tanker ile 2500 ton kimyasal madde taşıyan Alatepe isimli tankere ilişkin incelemeler, olay mahallinde bulunan Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüz ekipleri tarafından başlatılmıştır. Kalbajar isimli tanker, Kurtarma römorkörümüz eşliğinde güvenli bölgeye demirletilecektir. Kalbajar tankerinde bulanan 14 mürettebatın ve Alatepe isimli gemide bulunan 17 mürettebatın sağlık durumları iyi durumda olup olay sonrası herhangi bir çevre kirliliği oluşmamıştır. Ağır hava koşullarının düzelmesine müteakip dalgıçların sualtı incelemesi sonrası karaya oturan Alatepe gemisine kurtarma çalışmaları başlatılacaktır."