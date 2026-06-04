Küçükçekmece'de 3 aracın karıştığı kazada bir kişi yaralandı

Küçükçekmece'de İETT otobüsü, otomobil ve motosikletin karıştığı trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Y.K. idaresindeki 34 PMG 924 plakalı otomobil, Atakent Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'ndan 221. Sokak'a dönüş yaptığı sırada kurye Tarık Ziyad Bilgiçoğlu'nun kullandığı 34 MTP 147 plakalı motosiklete çarpmamak için manevra yaptı.

Kontrolden çıkan otomobil refüje çıkarak yön tabelasını devirdi, ardından karşı şeride geçip 34 NL 6557 plakalı İETT otobüsüne çarptı. Kazada sürücü Bilgiçoğlu, motosikletten düşerek yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü Y.K. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaza nedeniyle bölgede bir süre aksayan trafik akışı, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.