Haberler

Küçükçekmece'de 3 aracın karıştığı kazada bir kişi yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Küçükçekmece'de bir otomobilin motosiklete çarpmamak için manevra yapması sonucu kontrolden çıkarak İETT otobüsüne çarptığı kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Küçükçekmece'de İETT otobüsü, otomobil ve motosikletin karıştığı trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Y.K. idaresindeki 34 PMG 924 plakalı otomobil, Atakent Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'ndan 221. Sokak'a dönüş yaptığı sırada kurye Tarık Ziyad Bilgiçoğlu'nun kullandığı 34 MTP 147 plakalı motosiklete çarpmamak için manevra yaptı.

Kontrolden çıkan otomobil refüje çıkarak yön tabelasını devirdi, ardından karşı şeride geçip 34 NL 6557 plakalı İETT otobüsüne çarptı. Kazada sürücü Bilgiçoğlu, motosikletten düşerek yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü Y.K. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaza nedeniyle bölgede bir süre aksayan trafik akışı, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

Kaynak: AA / Mehmet Ali Derdiyok
Ankara'da NATO zirvesi alarmı! İşte şehir genelinde alınan kararlar

O tarihlerde tüm konserler iptal, 9 ilçede de memurlar izne çıkıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel’de AYM’nin 'süresiz nafaka' kararına ilk yorum

AYM'nin 'süresiz nafaka' kararına Meclis'ten ilk yorum
Bolu'da iki mezarın taşları kırılıp zarar verildi

Mezarlığa gelenler neye uğradığını şaşırdı
Polisi fark edince tuvalete kaçtı, sifon çalışmayınca yakalandı

Polisi görür görmez topukladı, sifon çalışmayınca yakalandı
İstanbul'da gözü dönen saldırgan, kafeyi savaş alanına çevirdi

Uyarılınca gözü döndü: Kafeyi tek hamlede savaş alanına çevirdi

Jandarmadan kaçan alkollü şoför, belediye başkanı çıktı: 2 kişiyi yaraladı

Jandarmadan kaçan alkollü şoför belediye başkanı çıktı
Evren Göz, Osimhen'i isteyen kulübü açıkladı: Masaya 135-140-145 milyon koyabilirler

Osimhen'i isteyen kulübü açıkladı: Masaya 140-145 milyon koyabilirler
Samsunspor'a Galatasaray'dan transfer

Güçlerine güç katacak! Samsun'a Galatasaray'dan dev transfer
let originalTop = masthead.offsetTop; let hasShown = false; let timer = null; function hasAdContent() { return masthead.querySelector("iframe, img, video, ins, object, embed") || masthead.innerHTML.trim().length >30; } function getTop() { const bottomSection = document.querySelector(".bottom-section.h-100px"); if (bottomSection) { return bottomSection.getBoundingClientRect().bottom; } return 102; } function showAd() { if (hasShown || !hasAdContent()) return; hasShown = true; wrapper.style.setProperty("--masthead-top", getTop() + "px"); wrapper.classList.add("is-overlay"); masthead.classList.add("is-fixed"); requestAnimationFrame(function () { masthead.classList.add("is-visible"); }); clearTimeout(timer); timer = setTimeout(function () { masthead.classList.remove("is-visible"); masthead.classList.remove("is-fixed"); wrapper.classList.remove("is-overlay"); wrapper.style.removeProperty("--masthead-top"); }, 5000); } window.addEventListener("scroll", function () { if (window.scrollY >originalTop + 50 && !hasShown) { showAd(); } }); }); --%>