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Küçükçekmece'de fırtına sonrası evin duvarı otomobilin üzerine devrildi, yaralı yok

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Küçükçekmece'de fırtına sonrası evin duvarı otomobilin üzerine devrildi, yaralı yok
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Küçükçekmece'de Sultan Murat Mahallesi 1. Cami Sokak'ta saat 16.00 sıralarında sağanak ve fırtınanın etkisiyle bir evin duvarı park halindeki otomobilin üzerine devrildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, polis ve belediye ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

KÜÇÜKÇEKMECE'de sağanak ve fırtına sonrası bir evin duvarı park halindeki otomobilin üzerine devrildi. Evde kiracı olarak yaşayan yabancı uyruklu Muhammed Yarken (46), "Öğleden sonra dışarı çıktım ve döndüğümde duvarın yıkıldığını gördüm" dedi.

Olay, saat 16.00 sıralarında Sultan Murat Mahallesi 1. Cami Sokak'ta meydana geldi. Sağanak ve fırtınanın da etkisiyle bir evin duvarı park halindeki otomobilin üzerine devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, polis ekipleri emniyet şeridi çekerek güvenlik önlemi aldı.

'DÖNDÜĞÜMDE DUVARIN YIKILDIĞINI GÖRDÜM'

Olayın gerçekleştiği evde kiracı olarak yaşan Doğu Türkistan uyruklu Muhammed Yarkent, "Ben 6 senedir burada kiracı olarak yaşıyorum. Öğleden sonra dışarı çıktım ve döndüğümde duvarın yıkıldığını gördüm. Yıkıldıktan sonra belediyeyi aradık ve ev sahibin çağırdım. Bekliyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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