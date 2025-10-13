Haberler

Küçükçekmece'de Firari Hükümlü Yakalandı

Küçükçekmece'de, 'silahla yağma' suçundan 10 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü Hüseyin Y, yapılan operasyonla yakalandı ve cezaevine gönderildi.

Küçükçekmece'de, yaklaşık 3 yıl önce işlediği "silahla yağma" suçundan hakkında 10 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "birden fazla kişi tarafından gece vakti silahla yağma" suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranma kaydı bulunan Hüseyin Y'nin Küçükçekmece'de olduğunu belirledi.

Yapılan operasyon sonucunda yakalanan Hüseyin Y, emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Firari hükümlü, çıkarıldığı adli makamlarca cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Erol Değirmenci - Güncel
