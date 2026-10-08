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Küçükçekmece'de eğlence mekanındaki silahlı kavgada 2 kişi öldü, iş yeri mühürlendi

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Küçükçekmece'de eğlence mekanındaki silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti. Kavgada 1'i şüpheli, 3 kişi de yaralandı; iş yeri mühürlenirken kaçan 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Küçükçekmece'de bir eğlence mekanında çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Mahallesi İkitelli Caddesi üzerinde bir eğlence mekanında silahlı kavga ihbarı üzerine olay yerine gitti.

İş yerinde ekiplerce yapılan incelemede, müşteri olarak bulunan B.Ü'nün, iki şüpheli tarafından silahla açılan ateş sonucu yaralandığı ve olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay sırasında tesadüfen orada bulunan ve şüphelilere müdahale etmek isteyen görev istirahatli polis memuru K.Ç'nin (40) de açılan ateş sonucu hayatını kaybettiği anlaşıldı.

Silahlı kavgada 1'i şüpheli, 3 kişi de yaralandı.

Ekiplerin kaçan 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

Öte yandan, zabıta ekiplerince iş yeri mühürlendi.

Kaynak: AA
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