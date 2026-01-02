Küçükçekmece'de bir evde çıkan yangın söndürüldü
İstanbul Küçükçekmece'de 4 katlı bir binanın en üst katındaki dairede çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangında dairede ve çatıda hasar oluştu.
İstanbul Küçükçekmece'de 4 katlı binanın en üst katındaki dairede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Atatürk Mahallesi Mercan Sokak'taki apartmanın en üst katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın çatıya da sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, dairede ve apartmanın çatısında hasar oluştu.
Kaynak: AA / Erol Değirmenci - Güncel