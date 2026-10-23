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Küçükçekmece'de çatıda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü

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Küçükçekmece'de çatıda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü Haber Videosunu İzle
Küçükçekmece'de çatıda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü
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Küçükçekmece Atatürk Mahallesi'ndeki 2 katlı binanın çatısında saat 17.10 sıralarında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

KÜÇÜKÇEKMECE'de 2 katlı binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 17.10 sıralarında Atatürk Mahallesi 2. Turna Sokak'taki bir binada çıktı. 2 katlı binanın çatısında alevleri görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınan yangın, ekiplerin çalışmasıyla tamamen söndürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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