Küçükçekmece'de bir kadını yüzüne kezzap atarak yaralayan şüpheli tutuklandı Güncel Haberler Küçükçekmece'de evlenme isteğini reddeden kadının yüzüne kezzap atarak yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan Can K. isimli zanlı tutuklandı. İstanbul Küçükçekmece'de bir şüpheli, Yağmur T. (21) isimli kadının yüzüne kezzap atarak yaraladı. Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli saldırganı bulmak için çalışma başlattı. MADDE BAĞIMLISI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI Çalışma sonucu Yağmur T'nin, kendisiyle evlenmek istediğini söyleyen Can K'yi madde bağımlısı olduğu gerekçesiyle reddettiği anlaşıldı. SİLAHI TUTUKLUK YAPMIŞ Bunun üzerine mağdurun çalıştığı iş yerine gelen Can K'nin önce silah çektiği ancak silahın tutukluk yapması üzerine yüzüne kezzap atarak Yağmur T'yi yaraladığı belirlendi. Polislerce yakalanan Can K, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. TALİHSİZ KADIN TEDAVİ ALTINDA Olayda yüzünde yanıklar oluşan Yağmur T'nin ise hastanede tedavi altına alındığı belirtildi. Kaynak: AA / Güncel Emniyet Müdürlüğü Küçükçekmece Hisarcık 3. Sayfa Güncel Haberler

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