Üye Girişi
Haberi Paylaş

Küçükçekmece'de bir kadını yüzüne kezzap atarak yaralayan şüpheli tutuklandı

Güncel Haberler

Küçükçekmece'de bir kadını yüzüne kezzap atarak yaralayan şüpheli tutuklandı

Küçükçekmece'de evlenme isteğini reddeden kadının yüzüne kezzap atarak yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan Can K. isimli zanlı tutuklandı.

İstanbul Küçükçekmece'de bir şüpheli, Yağmur T. (21) isimli kadının yüzüne kezzap atarak yaraladı. Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli saldırganı bulmak için çalışma başlattı.

Çalışma sonucu Yağmur T'nin, kendisiyle evlenmek istediğini söyleyen Can K'yi madde bağımlısı olduğu gerekçesiyle reddettiği anlaşıldı.

Bunun üzerine mağdurun çalıştığı iş yerine gelen Can K'nin önce silah çektiği ancak silahın tutukluk yapması üzerine yüzüne kezzap atarak Yağmur T'yi yaraladığı belirlendi. Polislerce yakalanan Can K, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Olayda yüzünde yanıklar oluşan Yağmur T'nin ise hastanede tedavi altına alındığı belirtildi.

Kaynak: AA / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Küçükçekmece Hisarcık 3. Sayfa Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title