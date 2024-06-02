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Küçükçekmece'de Bina Çöktü, Enkaz Altında Mahsur Kalanlar Var

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Özgür EREN/ KÜÇÜKÇEKMECE'DE bina çöktü.

Özgür EREN/ KÜÇÜKÇEKMECE'DE bina çöktü. Enkaz altında kalanlar var. Olay yerine çok sayıda itfaiye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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