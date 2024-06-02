Küçükçekmece'de Bina Çöktü, Enkaz Altında Mahsur Kalanlar Var
Özgür EREN/ KÜÇÜKÇEKMECE'DE bina çöktü.
Özgür EREN/ KÜÇÜKÇEKMECE'DE bina çöktü. Enkaz altında kalanlar var. Olay yerine çok sayıda itfaiye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Özgür EREN/ KÜÇÜKÇEKMECE'DE bina çöktü. Enkaz altında kalanlar var. Olay yerine çok sayıda itfaiye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
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İstanbul Küçükçekmece'de bina çöktü! Enkaz altında kalanlar var
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