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Küçükçekmece'de cadde ortasında kanlı saldırı! Ortalık adeta savaş alanına döndü

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İstanbul Küçükçekmece'de aralarında husumet olan ve sokakta karşılaşan iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma sonrası olay yerinden ayrılan gruplardan biri, bir süre sonra plakasız araçla geri dönerek karşı tarafa silahla ateş açtı. Saldırıda 1'i ağır 2 kişi yaralanırken olay yerinde 30'a yakın boş kovan bulundu. Saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde bir gruba araçtan silahla ateş açıldı. Olayda 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Söğütlüçeşme Mahallesi Başkumandan Atatürk Caddesi'nde akşam saatlerinde karşılaşan ve husumetli olduğu öğrenilen iki grup arasında tartışma çıktı.

2 KİŞİ YARALANDI

Tartışma sonrası olay yerinden ayrılan gruplardan biri, bir süre sonra plakasız araçla geri dönerek karşı tarafa silahla ateş açtı. Saldırıda 2 kişi yaralanırken, mermi isabet eden çevredeki bazı bina ve dükkanların camları kırıldı.

30'YA YAKIN BOŞ KOVAN BULUNDU

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. 30'a yakın boş kovan bulunan olay yerinde incelemelerini sürdüren polis, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Güncel

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