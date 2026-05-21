Küçükçekmece'de evinin balkonundan düşen yaşlı kadın ağır yaralandı

Küçükçekmece'de, bir binanın 6. katında bulunan evinin balkonundan düşerek, ağır yaralanan 75 yaşındaki kadın hastaneye kaldırıldı.

Yeni Mahalle Mahallesi Temel Sokak'ta 7 katlı bir binada oturan 75 yaşındaki K.Y, 6. katta bulunan evin balkonundan henüz bilinmeyen nedenle düştü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından, ağır yaralanan kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı.