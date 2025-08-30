Küçükçekmece'de 30 Ağustos Zafer Bayramı Coşkuyla Kutlandı

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103'üncü yıl dönümü Küçükçekmece'de coşkuyla kutlandı. Küçükçekmece Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliklere vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla katıldı.

Kutlamalar, Cennet Meydanı'nda kortej geçidi ile başladı. Ellerinde bayraklarla ve Atatürk posterleriyle marşlar söyleyen yüzlerce vatandaş, Fevzi Çakmak Meydanı'na kadar yürüyerek Zafer Bayramı coşkusunu doyasıya yaşadı. Korteje vatandaşların yanı sıra ilçe protokolü de eşlik etti.

'30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI BİZİM İÇİN, MİLLETİMİZ İÇİN VAR OLUŞUN BAŞLANGICIDIR'

Fevzi Çakmak Meydanı'nda 30 Ağustos Zafer Bayramını kutlayan Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, " 30 Ağustos Zafer Bayramı bizim için, milletimiz için var oluşun başlangıcıdır, 103'ncü yılını kutlamanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. 30 Ağustos sadece bir tarih değil, bir ulusun varoluş tarihidir. 30 Ağustos bizim özgürlüğümüzdür, bizim millet olmamızdır, bizim cumhuriyet olmamızdır, tam bağımsız bir ülke olmamızın tarihidir. 103'üncü yılı bütün ülkemize kutlu olsun. Nice yıllara diliyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımızı toplumumuzun coşkuyla kutlaması, balkonlarına bayrak asması, yürüyüşlerde bizi alkışlaması, bayrak sallaması, bu ülkede umutlarımızı artırıyor. Gençlerimizin ve çocuklarımızın umutlarını artırıyor. Bu ülke ne Cumhuriyet'ten, ne 30 Ağustos'tan, ne Gazi Mustafa Kemal ve onun ilkelerinden vazgeçer. Bizim için en değerli varlık 30 Ağustos ve onu yarattığı Cumhuriyettir" ifadelerini kullandı.

Fevzi Çakmak Meydanı'nda devam eden kutlama programı için alana toplanan kalabalık, müzik dinletileri ve gösterilerle bayram coşkusunu paylaştı. Program kapsamında sahne alan sanatçı İsa Özkocaman, seslendirdiği eserlerle katılımcılara keyifli anlar yaşattı.