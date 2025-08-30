Küçükçekmece'de 30 Ağustos Zafer Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Küçükçekmece'de 30 Ağustos Zafer Bayramı Coşkuyla Kutlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Küçükçekmece'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103'üncü yılı coşkuyla kutlandı. Etkinliklere katılan vatandaşlar, Türk bayraklarıyla yürüyüş yaptı. Belediye Başkanı Kemal Çebi, Zafer Bayramı'nın anlamını vurguladı.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103'üncü yıl dönümü Küçükçekmece'de coşkuyla kutlandı. Küçükçekmece Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliklere vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla katıldı.

Kutlamalar, Cennet Meydanı'nda kortej geçidi ile başladı. Ellerinde bayraklarla ve Atatürk posterleriyle marşlar söyleyen yüzlerce vatandaş, Fevzi Çakmak Meydanı'na kadar yürüyerek Zafer Bayramı coşkusunu doyasıya yaşadı. Korteje vatandaşların yanı sıra ilçe protokolü de eşlik etti.

'30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI BİZİM İÇİN, MİLLETİMİZ İÇİN VAR OLUŞUN BAŞLANGICIDIR'

Fevzi Çakmak Meydanı'nda 30 Ağustos Zafer Bayramını kutlayan Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, " 30 Ağustos Zafer Bayramı bizim için, milletimiz için var oluşun başlangıcıdır, 103'ncü yılını kutlamanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. 30 Ağustos sadece bir tarih değil, bir ulusun varoluş tarihidir. 30 Ağustos bizim özgürlüğümüzdür, bizim millet olmamızdır, bizim cumhuriyet olmamızdır, tam bağımsız bir ülke olmamızın tarihidir. 103'üncü yılı bütün ülkemize kutlu olsun. Nice yıllara diliyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımızı toplumumuzun coşkuyla kutlaması, balkonlarına bayrak asması, yürüyüşlerde bizi alkışlaması, bayrak sallaması, bu ülkede umutlarımızı artırıyor. Gençlerimizin ve çocuklarımızın umutlarını artırıyor. Bu ülke ne Cumhuriyet'ten, ne 30 Ağustos'tan, ne Gazi Mustafa Kemal ve onun ilkelerinden vazgeçer. Bizim için en değerli varlık 30 Ağustos ve onu yarattığı Cumhuriyettir" ifadelerini kullandı.

Fevzi Çakmak Meydanı'nda devam eden kutlama programı için alana toplanan kalabalık, müzik dinletileri ve gösterilerle bayram coşkusunu paylaştı. Program kapsamında sahne alan sanatçı İsa Özkocaman, seslendirdiği eserlerle katılımcılara keyifli anlar yaşattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
İsrail ordusu: İzzeddin Kassam Tugaylarının Sözcüsü Ebu Ubeyde öldürüldü

Hamas'ın meşhur komutanı, bu binada öldürüldü
Tom Barrack: YPG artık bizim müttefikimiz oldu

Malazgirt'ten yaptığı uyarı, ABD'yi afallattı! Hemen sahip çıktılar
Beykoz Çayır Festivali'nde akıma kapılan genç hayatını kaybetti

Festivalde korkunç ölüm! Ünlü şarkıcının da konseri iptal edildi
Barış Alper Yılmaz, Çaykur Rizespor maçında da kadro dışı

Barış Alper için o sürpriz karar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
8 gollü maçta Berke Özer asist yaptı, Lille kazandı

Yanlış duymadınız! 8 gollü maçta Berke'den harika asist
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.