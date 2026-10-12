Küçükçekmece'de 3 mahallede yapılan denetimde 2 firari şüpheli ve 5 kişi yakalandı

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KÜÇÜKÇEKMECE'de 3 mahallede gerçekleştirilen asayiş denetimlerinde 1 ruhsatsız tabanca ve 1 çalıntı motosiklet ele geçirildi. 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' suçundan 5 kişi ile çeşitli suçlardan aranan firari 2 şüpheli yakalandı.

Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde, 7 Ekim'de Mehmet Akif, Atatürk ve Kanarya mahallelerinde kapsamlı asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Narkotik Suçlarla Mücadele, Trafik Denetleme, Organize Suçlarla Mücadele, Asayiş ve Önleyici Hizmetler şube müdürlüklerine bağlı ekiplerin katıldığı uygulama, 22.00-00.30 saatleri arasında 26 noktada yapıldı. Sabit yol uygulamalarının yanı sıra çevrede ring denetimleri de gerçekleştirildi.

Uygulama kapsamında bin 655 kişi, 234 araç ve 123 motosiklet sorgulandı. Denetimlerde 1 ruhsatsız tabanca ile 1 çalıntı motosiklet ele geçirildi. 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' suçundan 5 kişi ile çeşitli suçlardan aranan firari 2 şüpheli yakalandı. Kimlik bildirmeme nedeniyle Kabahatler Kanunu kapsamında 1 işlem yapılırken, kask takmadığı belirlenen 2 motosiklet sürücüsüne para cezası kesildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı