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Küçükçekmece'de ölümlü kazada otobüs şoförüne adli kontrol

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Küçükçekmece'de otomobilin yolda duran İETT otobüsüne çarpması sonucu 3 kişinin yaşamını yitirdiği kazaya ilişkin otobüs şoförü hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

Küçükçekmece'de otomobilin yolda duran İETT otobüsüne çarpması sonucu 3 kişinin yaşamını yitirdiği kazaya ilişkin otobüs şoförü hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca, D-100 kara yolunun Edirne istikameti Sefaköy mevkisinde 3 kişinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili soruşturma kapsamında İETT otobüsünün şoförü A.Ç. gözaltına alındı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcılıkça ifadesi alınan zanlı, sulh ceza hakimliğine gönderildi.

Hakimlik, şüpheli A.Ç. hakkında "yurt dışına çıkış yasağı" ve "imza atma" şeklinde adli kontrol tedbirinin uygulanmasına karar verdi.

Olay

D-100 kara yolu Edirne istikametinde dün sabah Melih Utku Kızıltaş idaresindeki 34 BLN 100 plakalı otomobil, Sefaköy mevkisinde sağ şeritte duran İETT otobüsüne arkadan çarpmıştı.

Kazada sürücü Kızıltaş ile Gökhan Gaş (35) ve Nazlı Cesur (28) otomobilde sıkışmıştı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulundukları yerden çıkarılan 3 kişi, kaldırıldıkları hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Kaynak: AA
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