Küçükçekmece'de 3 katlı binanın çökmesiyle ilgili gözaltına alınanların sayısı 2'ye yükseldi

Küçükçekmece'de 1 kişinin öldüğü, 8 kişinin yaralı kurtarıldığı 3 katlı binanın çökmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı 2'ye yükseldi.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca, Kartaltepe Mahallesi Belediye Caddesi ile Geçit Sokağı'nın kesişim noktasındaki, altında dükkan bulunan 1988 yapımı 3 katlı apartmanın çökmesi üzerine başlatılan soruşturma sürüyor.

Bu kapsamda, binanın sahibi olduğu belirlenen H.M.G. gözaltına alınarak, polis ekiplerince emniyete götürüldü.

Yine soruşturma kapsamında yıkılan binanın altındaki dönerci dükkanının sahibi olduğu belirlenen Ö.A.D. de polis ekiplerince gözaltına alındı.