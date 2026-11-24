KÜÇÜKÇEKMECE'de 3 katlı binanın çatısından yükselen alevler kısa sürede büyüyerek yan binaya sıçradı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 20.45 sıralarında Söğütlüçeşme mahallesi 1'inci Muz Sokak'ta çıktı. 3 katlı binanın çatısından henüz bilinmeyen bir nedenle yükselen alevler kısa sürede büyüyerek yandaki 3 katlı binaya sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis sokakta güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yangında ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

'YARALANAN YOK'

Yangını görenlerden Şahin Oral, "Yaklaşık 35 dakika içinde olay oldu. Komşumuzun çatı katında yangın başladı. İtfaiyeler 3 dakika içinde geldi. Ancak sokaklara zor soktuk. 3 tane bina arasındaki bir binada başladı. Rüzgarın da etkisiyle terse döndü. Arkadaki binayı da etkiledi. Yanan binanın içinde yaşlı insanlar vardı onları çıkardık. Yangının sebebini tam bilmiyorum. Yaralanan yok" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı