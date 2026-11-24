Küçükçekmece'de 3 katlı binanın çatı yangını yan binaya sıçradı, yaralanan olmadıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Küçükçekmece Söğütlüçeşme'de saat 20.45'te 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın yandaki 3 katlı binaya sıçradı. İtfaiyenin söndürdüğü yangında ölen ya da yaralanan olmadı, çıkış nedeni için inceleme başlatıldı.
KÜÇÜKÇEKMECE'de 3 katlı binanın çatısından yükselen alevler kısa sürede büyüyerek yan binaya sıçradı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yangın, saat 20.45 sıralarında Söğütlüçeşme mahallesi 1'inci Muz Sokak'ta çıktı. 3 katlı binanın çatısından henüz bilinmeyen bir nedenle yükselen alevler kısa sürede büyüyerek yandaki 3 katlı binaya sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis sokakta güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yangında ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
'YARALANAN YOK'
Yangını görenlerden Şahin Oral, "Yaklaşık 35 dakika içinde olay oldu. Komşumuzun çatı katında yangın başladı. İtfaiyeler 3 dakika içinde geldi. Ancak sokaklara zor soktuk. 3 tane bina arasındaki bir binada başladı. Rüzgarın da etkisiyle terse döndü. Arkadaki binayı da etkiledi. Yanan binanın içinde yaşlı insanlar vardı onları çıkardık. Yangının sebebini tam bilmiyorum. Yaralanan yok" dedi.