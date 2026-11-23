KÜÇÜKÇEKMECE'DE 2 kişinin hayatını kaybettiği 1 kişinin de ağır yaralandığı yangının kundaklama sonucu çıktığı belirlendi. Şüpheli Bayram Bulut Ö.(32) gözaltına alındı. Suçunu itiraf eden şüphelinin "Orada bir arkadaşım oturuyordu. Daha önce kavga etmiştik. Olay günü konuşmak için gittim. Kapıyı açmayınca bir bezle tutuşturup kaçtım" dediği öğrenildi. Şüphelinin yangından dakikalar önce binadan çıktığı anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Yangın Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesinde 22 Kasım pazar sabahı saat 04.10'da bodrum katında çıktı. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, yangını söndürürken, içeride bulunan Emrullah Savaş(20), Berkay Ellik(26) ve Tamer K.(29) ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Tüm müdahalelere rağmen Emrullah Savaş ve Berkay Ellik hayatını kaybetti. Olayda 6 kişi de hafif yaralandı.

SIGINAĞI APART OTELE ÇEVİRMİŞLER

Yapılan çalışmada binanın sığınak olarak yapılan bölümlerinin 11 odaya bölündüğü ve her bir bölümün stüdyo daire şeklinde kiraya verildiği ortaya çıktı.

ELEKTRİK KONTAĞI SANILDI KUNDAKLAMA ÇIKTI

Polisin olayla ilgili başlattığı çalışmada ilk anda elektrik kontağından çıktığı değerlendirilen yangının aslında kundaklama sonucu başladığı tespit edildi. Polis ekipleri güvenlik kamera görüntülerini incelendiğinde, bir taksiyle olay yerine gelen şüphelinin binaya birkaç kez girip çıktığı belirlendi. Şüphelinin binadam çıkmasının ardından yangının başladığı tespit edildi.

GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜLERİ GÖRÜNTÜLEDİ

Cinayet Büro Amirliği ekipleri güvenlik kamera görüntülerdeki kişiyi güvenlik kamera görüntülerini kullanarak geriye doğru takibe aldı. Bir mekanda alkol alan şüphelinin, kokoreç yedikten sonra bir taksiye binerek olay yerine geldiği belirlendi. Kısa sürede kimliği belirlenen şüpheli Bayram Bulut Ö. Küçükçekmece'de gözaltına alındı.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Asayiş Şube Müdürlüğü, Cinayet Büro Amirliğinde suçunu itiraf eden Bayram Bulut Ö. "Bir hafta önce orada oturan arkadaşım R.T. ile küfürleşme yüzünden kavga etmiştik. Olay günü alkol aldıktan sonra bu konuyu konuşmak için onun kaldığı odaya gittim. Kapıyı çaldım. Açan olmadı. Oradan ayrıldım ama daha sonra geri dönerek bir kez daha kapıyı çaldım. Gene açan olmayınca, içerde olup bana kapıyı açmıyor diye sinirlendim. Orada bulduğum kırık bir koltuğun bez parçalarını çakmakla tutuşturup kapısının önüne attım. Sonra oradan ayrıldım." dedi.

'BAŞKASININ ÖLDÜĞÜNE ÜZÜLDÜM'

Soruşturma kapsamında hedef alındığı belirlenen R.T.'nin uzun süredir o binada kalmadığı tespit edildi. Bu gelişmeyi polislerden öğrenen şüpheli Bayram Bulut Ö.'nün "Başkaları öldüğü için çok üzüldüm" dediği öğrenildi. Cinayet Büro Amirliğinde işlemleri tamamlanan daha önceden de 24 suç kaydı bulunan Bayram Bulut Ö. adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı