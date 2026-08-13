D-100'de hafif ticari araç bariyere çarptı: Yaralılar var
Küçükçekmece D-100 Karayolu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç bariyere çarptı. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara müdahale sürüyor.
KÜÇÜKÇEKMECE D-100 Karayolu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç bariyere çarptı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaralılara müdahalesi sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı