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Küçükçekmece Belediyesi Özel Gereksinimli Vatandaşlara Evde Bakım Hizmeti Sunuyor

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Küçükçekmece Belediyesi, özel gereksinimli 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlara evde bakım hizmeti vermeye devam ediyor. Son 6 ayda 736 haneye 2 bin 350 kez ziyaret gerçekleştirilerek, evde bakım, temizlik, tadilat ve kuaförlük hizmeti sunuldu.

Küçükçekmece Belediyesi, bakım ve destek hizmetine ihtiyaç duyan özel gereksinimli 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlara, evde bakım hizmeti vermeye devam ediyor. Belediye, son 6 ayda 736 haneye 2 bin 350 kez ziyaret gerçekleştirerek, evde bakım, temizlik, tadilat ve kuaförlük hizmeti verdi.

ÇEBİ: İNSAN ODAKLI BİR YÖNETİM ANLAYIŞINI BENİMSİYORUZ

Günlük faaliyetlerini tek başına sürdüremeyen vatandaşların yaşam kalitesini artırarak onlara daha iyi bir yaşam sunmayı hedeflediklerini ifade eden Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, " Sosyal belediyecilik vizyonunu benimseyen bir yerel yönetim olarak, sadece altyapı projelerini değil aynı zamanda toplumun sosyal ve kültürel ihtiyaçlarına duyarlı bir şekilde yaklaşarak, insan odaklı bir yönetim anlayışını benimsiyoruz. Yalnız ve bakıma muhtaç vatandaşlarımızın gündelik yaşam aktiviteleri, ev ve kişisel bakımları konusunda yardımcı olmak amacıyla bakım hizmetlerini çok önemsiyoruz. Özellikle yaş almış ve özel gereksinimli vatandaşlarımızı muhtaçlık durumundan kurtarmak ve gruplar arasındaki sosyal eşitsizlikleri en aza indirgemek, yani sosyal yapının iyileştirilmesini sağlamak öncelikli amaçlarımız arasında yer alıyor" diye konuştu.

KADIN KUAFÖR HİZMETİ BAŞLADI

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen evde bakım hizmeti kapsamında kişisel bakımını sağlayamayan bireylerin bakımlarını gerçekleştirerek, kuaförlük hizmeti veren ekipler, vatandaşların saç sakal tıraşı ile tırnak bakımını yapıyor. Belediye bünyesine kattığı kadın kuaför personelle, bakıma muhtaç kadın vatandaşlara da hizmet vermeye devam ediyor.

İHTİYAÇ SAHİPLERİ BELLİ PERİYOTLARLA ZİYARET EDİLİYOR

Hastaların yaşadıkları ortamı sağlık koşullarına uygun hale getiren ekipler, evlerinde her türlü temizlik, bakım, onarım ve tadilat işlemlerini gerçekleştiriyor. Bakıma muhtaç vatandaşların, kendi aile ve ev ortamlarında, gerektiği durumlarda ihtiyaçlarını karşılayan Küçükçekmece Belediyesi, 6 ayda 326 farklı haneye 1110 kez temizlik, 137 farklı haneye 563 kez kişisel bakım, 273 haneye 674 kez bakım onarım hizmeti verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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