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Küçükçekmece Belediyesi Gençlere Ücretsiz YKS Tercih Danışmanlığı Hizmeti Sunuyor

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Küçükçekmece Belediyesi, gençlerin geleceğine katkıda bulunmak amacıyla ücretsiz YKS Tercih Danışmanlığı hizmeti veriyor. Alanında uzman öğretmenler, öğrencilerle birebir görüşmeler yaparak en uygun tercihleri belirlemelerine yardımcı oluyor.

Küçükçekmece Belediyesi, gençlerin geleceğine katkıda bulunmak amacıyla ilçedeki üç farklı noktada ücretsiz YKS Tercih Danışmanlığı hizmeti veriyor. Alanında uzman öğretmenler, danışmanlık hizmetiyle, öğrencilerle birebir görüşmeler yaparak, onların ilgi ve yetenekleri doğrultusunda en uygun tercihleri belirlemelerine yardımcı oluyor. Doğru tercih için öğrencilere önerilerde bulunan Psikolojik Danışman ve Rehberlik Öğretmeni Büşra Albayrak, "Öğrenciler meslek tercihi yaparken istihdam oranlarına bakabilirler. Ayrıca ön lisans bölümlerine ön yargılı yaklaşmadan iş imkanı olan bölümleri araştırabilirler" dedi.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından, İstanbul Arel Üniversitesi işbirliğiyle başlatılan danışmanlık hizmeti kapsamında; Küçükçekmece Belediyesi Gençlik Merkezi, Armonipark AVM ve Arenapark AVM'de saat 11: 00-20: 00 arası öğrencilere yönelik tercih danışmanlığı hizmeti sunuluyor.

ALBAYRAK: İŞ İMKANI OLAN BÖLÜMLER ARAŞTIRILMALI

Küçükçekmece Belediyesi'nde Psikolojik Danışman ve Rehberlik Öğretmeni olarak görev yapan Büşra Albayrak gençlere ve ailelerine tavsiyelerde bulunurken, "Tercih yaparken mutlaka bir uzmandan yardım alınması gerek. Öğrenciler üniversite tercihi yaparken güncel TÜİK verilerine bakmalı. İki yıllık diyerek ön lisans bölümlerine ön yargılı yaklaşmamalı ve mutlaka iş imkanı olan bölümleri araştırmalı. Bunların dışında tercih yaparken kişinin potansiyeli, yetenekleri ve istekleri göz önünde bulundurulmalı. Aileler ise bu süreçte gençlere çok müdahale etmemeli ve destek olmalı" diye konuştu.

İNAN: SINAVA KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ'NİN ÜCRETSİZ YKS KURSUNDA HAZIRLANDIM

Sınava Küçükçekmece Belediyesi Gençlik Merkezi'nin YKS kursuyla hazırlanan Gülşen İnan, "Gençlik Merkezi'nde YKS hazırlık sürecinde tam donanımlı bir eğitim aldım. Sınav sonucum istediğim gibi geldi ve şuan tercih dönemindeyim. Bu süreçte profesyonel destek almak çok önemli. Bugün rehberlik öğretmenimizle birlikte tercihlerimi yaptık. Bize bu hizmetleri sunan başta Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ederim" dedi.

2 Ağustos'a kadar sürecek YKS tercih danışmanlığı hizmetinden yararlanmak isteyenler belediyeyi arayarak randevu alabilir.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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