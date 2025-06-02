Küçük Yusuf'un Hayata Dönme Mücadelesi

Küçük Yusuf'un Hayata Dönme Mücadelesi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'da arkadaşının boğazını sıktığı için hastaneye kaldırılan 10 yaşındaki Yusuf Taşkın'ın durumu ağırlaşıyor. Babası Ramazan Taşkın, oğlunun hayata tutunma çabasını sürdürdüğünü ve sağlık durumunun kötüye gittiğini kaydetti.

1) ARKADAŞI TARAFINDAN BOĞAZI SIKILAN YUSUF'UN BABASI: OĞLUM HAYATA TUTUNMAYA ÇALIŞIYOR

KONYA'da sınıf arkadaşı İ.Ç. (10) tarafından boğazının sıkılması sonucu fenalaşıp kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alınan Yusuf Taşkın'ın (10) babası Ramazan Taşkın ve yakınları açıklama yaptı. Taşkın, "Yusuf'um dirençli bir şekilde, küçük de olsa hayata tutunma çabasını sağlıyor. Geri dönmek istiyor. Hayata tutunmaya çalışıyor dedi.

Olay, 28 Mayıs öğle saatlerinde Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi'ndeki Dikilitaş Sahip Ata İlkokulu'nda meydana geldi. Okulun 4'üncü sınıf öğrencilerinden Yusuf Taşkın ile İ.Ç. arasında sınıfta tartışma çıktı. Bu sırada iddiaya göre İ.Ç.'nin boğazını sıktığı Taşkın'ın fenalaşarak yere yığıldığı öne sürüldü. Okuldaki öğretmenler, ilk müdahalesini yaparak sağlık ekiplerine haber verdi. Yusuf Taşkın, gelen ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan ve yoğun bakıma alınan Taşkın, entübe edilerek solunum destek cihazına bağlandı. Yusuf Taşkın'ın tedavisi sürerken, olayın ardından İ.Ç. Konya Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'nde pedagog eşliğinde ifadesi alınıp, ailesine teslim edildi.

'BÖBREK VE ORGANLARININ KÖTÜYE GİTTİĞİNİ SÖYLEDİLER'

Babası Ramazan Taşkın ve yakınları Yusuf'un okulunun önüne giderek açıklama yaptı. Oğlunun durumunun kötüye gittiğini söyleyen Taşkın, "Yusuf'umuzun durumunu en son sabah öğrendik. Kan değerlerinin yüksek olduğunu ve hayati riskinin olduğunu söylüyorlar. Ayrıca böbrek ve organlarının da kötüye gittiğini söylediler. Ben de baba olarak Cenabıallah'a dua ediyorum. Oğlumun geri dönmesi bekleyişi içerisindeyiz. Yusuf'um dirençli bir şekilde, küçük de olsa hayata tutunma çabasını sağlıyor. Geri dönmek istiyor. Hayata tutunmaya çalışıyor diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor

Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor
İstanbul'daki barış zirvesi sonrası Zelenski'den ilk açıklama: Yeni bir esir takası hazırlığındayız

İstanbul'daki 1 saatlik zirve sonrası Zelenski'den ilk açıklama
Taziye dönüşü midibüs şarampole devrildi: 2 ölü, 27 yaralı

Taziye dönüşü facia! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Mezarlıkta bulunan bebeğin annesi üniversite öğrencisi çıktı! İfadesi pes dedirtti

Mezarlıkta bulunan bebeğin annesi üniversite öğrencisi çıktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'nin tahıl ambarında korkutan görüntü! Tarla baştan başa yarıldı

Korkutan görüntü! Tarla baştan başa yarıldı, derinlik 5 metre
Tatil fotoğrafları Real Madrid'de şok etkisi yarattı: Dünya Arda Güler'e henüz hazır değil

Tatil fotoğrafları şok etkisi yarattı: Dünya Arda'ya henüz hazır değil
Yapay zeka gelecek sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonunu tahmin etti

Yapay zeka gelecek sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonunu tahmin etti
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Ozan Akbaba ailesi için Mardin'e yerleşiyor

Ünlü oyuncudan radikal karar! İstanbul'u terk ediyor
Togg yeni kampanyasında araç taksitlerini ev kiralarıyla eşitledi

Togg'dan bir ilk! Taksitler ev kiralarıyla eşitlendi
Şeytani plan intihar mektubunda! Savcının gözünden kaçmadı

Şeytani plan intihar mektubunda! Savcının gözünden kaçmadı
Eski Çatalca Müftüsü'nün tayini iptal edildi! İşte yeni görevi

Eski Çatalca Müftüsü'nün tayini iptal edildi! İşte yeni görevi
Türk futbol tarihinde benzeri olmayan sözleşme! İşte Osimhen'in Galatasaray'dan istediği para

Galatasaray'da kalmak için servet istiyor
Eda Ece'nin kızı büyüdü! İşte Mina İpek'in son hali

Eda Ece'nin kızı büyüdü! İşte Mina İpek'in son hali
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.