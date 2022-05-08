KÜÇÜK MAHRA İÇİN AİLESİ MEVLİT OKUTTU

ANTALYA'da sahipsiz köpeklerden kaçarken kamyonun altında kalan, tedaviye alındığı hastanede 23 gün sonra yaşamı yitiren Mahra Melin Pınar (10) için ailesi tarafından mevlit okutuldu. Aileyi, sevenleri yalnız bırakmadı.

Serik ilçesi, Belek Mahallesi'nde 5 Mart günü saat 10.00 sıralarında kaldırımda yürüyen Mahra Melin Pınar'a, arazide dolaşan başıboş köpekler saldırdı. Kaçmaya çalışırken yola çıkan Mahra'ya, İrfan Yayla'nın kullandığı 07 YBJ 06 plakalı kamyon çarptı. Sağ bacağı kamyonun ön tekerinin altında kalan Mahra, yaralandı. Kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Mahra, 3,5 saatlik ameliyatın ardından yoğun bakıma alındı. Bir gün sonra saat 01.00 sıralarında beyninin sol bölgesinde oluşan kararma nedeniyle 2'nci kez ameliyat edilen Mahra'nın parçalanan sağ bacağı da diz üstünden kesildi. Mahra Melin Pınar, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisinin 23'üncü gününde yaşamını yitirdi.

AİLESİ MEVLİT OKUTTU

Acılı aile, kızlarının ölümünün 40'ıncı gününde Belek mahallesindeki evlerinin önünde mevlit okuttu. Mevlide, ailenin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Baba Murat Pınar, kızlarını kaybetmenin acısını ilk günkü gibi yaşadıklarını söyledi. Mahra için mücadelelerine devam ettiklerini söyleyen Pınar, 'Benim yaşadığım acıyı başka insanların yaşamaması için elimizden gelen çabayı sarf edip mücadelemizi sürdürüyoruz. Tüm sevenlerimiz bizi yalnız bırakmıyor. Sadece burası değil kızımın mezarını da sürekli ziyaret ediyorlar. Herkese çok teşekkür ederiz. Acımız çok derin" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel