Küçük Kızına Tekme Atan Baba Hakkında Dava Açıldı

Eyüpsultan'da, küçük kızına tekme atarak merdivenlerden yuvarlanmasına neden olduğu gerekçesiyle tutuklanan baba hakkında "alt soya karşı basit yaralama" suçundan 2 yıl 3 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tekme attığı kızının merdivenlerden yuvarlanmasına neden olduğu anlara ait görüntüleri sosyal medyada ve bazı haberlerde yayınlanmasının ardından 19 Haziran'da tutuklanan Turgay Tanrısevergil (35) hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddet Suçları Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, 18 Haziran'da kolluk birimine gelen ihbar üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğince çalışma yapıldığı aktarıldı.

Ekiplerin izlediği kamera görüntülerine göre, Turgay Tanrısevergil'in kızı M. Tanrısevergil'e bina merdivenlerde tekme attığı, çocuğun bel kısmına gelen tekmenin ardından dengesini kaybederek merdiven basamaklarından yuvarlandığı anlatılan iddianamede, suça konu ihbarın olayın üzerinden zaman geçtikten sonra yapılması nedeniyle mağdurun vücudunda darp ve cebir izinin bulunmadığı ifade edildi.

Sanık, iddianamede yer alan ifadesinde, olay günü annesi ve kızıyla birlikte ikametten çıkıp asansörün önüne geldiklerinde kızının dairelerin ziline basmaya başladığını, çocuğu uyardığını, tadilat nedeniyle zillerin kablolarının dışarıda ve bantlı olması nedeniyle korktuğunu belirterek, kızının tekrardan kabloların yanına gitmesi üzerine uyarıp ayağıyla uzaklaştırmak isterken çocuğun merdivenlerden birkaç basamak düştüğünü öne sürdü.

İddianamede, sanık Tanrısevergil'in savunmasının suçtan kurtulmaya yönelik olarak değerlendirildiği, soruşturmadaki deliller, sanığın birden fazla suçtan adli sicil kaydının olması, suç işleme konusundaki yatkınlığı ve eylemi değerlendirildiğinde "alt soya karşı basit yaralama" suçundan kamu davası açmaya yeterli delile ulaşıldığı kaydedildi.

Sanığın "alt soya karşı basit yaralama" suçundan 9 aydan 2 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilen iddianame, gönderildiği İstanbul Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.