Haberler

Küçük Kardeşlerin Bayrak Sevgisi Yürekleri Isıttı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde 7 yaşındaki Dilek ve 3 yaşındaki Reyhan kardeşler, müftülük binası önündeki Türk bayrağını öperken güvenlik kameralarına yansıdı. İl Müftüsü, çocukların bayrak sevgisinden duyduğu mutluluğu paylaştı ve aileyi kutladı.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, müftülüğün hizmet binası girişinde bulunan Türk bayrağını öperlerken güvenlik kamerasınca görüntülenen Dilek ve Reyhan kardeşlerin bayrak sevgisi yürekleri ısıttı.

İl Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, 7 yaşındaki Dilek ve 3 yaşındaki kardeşi Reyhan Debe, Ceylanpınar İlçe Müftülüğü hizmet binasının girişinde bulunan Türk bayrağını öperlerken güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Görüntülerde kız kardeşlerin sırayla bayrağa dokunup öptükleri, ardından uzaklaştıkları görülüyor.

Ceylanpınar İlçe Müftüsü Mehmet Emin Ertürk, görüntüleri izlediklerinde büyük bir mutluluk yaşadıklarını belirterek, "Çocukların ailelerini tebrik ediyorum. Evlatlarını bayrak, vatan ve mukaddesat sevgisiyle yetiştirdikleri için kendilerini kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Müftü Ertürk, Debe ailesini ve çocukları Dilek ile Reyhan'ı makamında misafir etti, çocuklara çeşitli hediyeler takdim etti.

Kaynak: AA / Müslüm Etgü - Güncel
Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer cezaevinde asılı halde ölü bulundu

11 bin yıl hapsi istenen Faruk Fatih Özer cezaevinde ölü bulundu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Wanda Nara'dan Mauro Icardi'ye şok suçlama: Kızlarının gününü mahvettin

Wanda Nara'dan Mauro Icardi'ye şok suçlama
Kostümünü giyen parkta koştu, kimse ne olduğunu anlamadı

Kostümünü giyen parkta koştu, kimse ne olduğunu anlamadı
Hande Erçel'den Cadılar Bayramı pozu

Onu daha önce böyle görmediniz! Sürpriz cadılar bayramı tarzı
Süre sona erdi! 1 milyon 800 bin kişinin ehliyeti geçerliliğini yitirdi

2 milyon ehliyet artık geçersiz! Direksiyon başına geçene büyük ceza
Wanda Nara'dan Mauro Icardi'ye şok suçlama: Kızlarının gününü mahvettin

Wanda Nara'dan Mauro Icardi'ye şok suçlama
Süper Lig devinde oynamıştı! Futbolu bırakıp dönerci dükkanı açtı

Görüntüdeki ismi tanıdınız mı?
''Başkan olursam okula getireceğim'' demişti! Kerem Aktürkoğlu'ndan minik taraftara müjde

''Başkan olursam okula getireceğim'' vaadini vermişti! Bakın ne oldu
Katliam görüntüleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı isyan ettirdi: Derhal durdurulmalı

Katliam görüntüleri Erdoğan'ı isyan ettirdi: Derhal durdurun
İETT otobüsündeki dehşet kamerada! Hiçbir sebep yokken bir anda saldırmış

İETT otobüsündeki dehşet kamerada! Bıçağı birden saplamış
Tam 125 ülke takip edecek! Dünyanın gözü kulağı Süper Lig'de

Tam 125 ülke canlı takip edecek! Dünyanın gözü kulağı Türkiye'de
DSÖ'den M çiçeği uyarısı: Kıtayı aştı, hızla kontrol altına alınmalı

Hızla yayılıyor! Tüm dünyayı tedirgin eden uyarı
'Saldırı her an gerçekleşebilir' deniyordu! Trump 'Venezuela' kararını resmen ilan etti

ABD, Venezuela'ya saldıracak mı? Trump kararını resmen ilan etti
Bütçe Komisyonu'nda Numan Kurtulmuş salonu terk etti: Bu çok ağır bir hakaret

Bütçe Komisyonu'nda gerginlik! Numan Kurtulmuş salonu terk etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.