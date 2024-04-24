Küçük Hanımlar Küçük Beyler Uluslararası Çocuk Tiyatroları Festivali Başladı

Küçük Hanımlar Küçük Beyler Uluslararası Çocuk Tiyatroları Festivali, Kübalı çocukların, "The Beatles Külkedisi Müzikali" ile başladı.

Devlet Tiyatroları (DT) Genel Müdürlüğü tarafından bu yıl 19'uncusu düzenlenen festival kapsamında farklı ülkelerden gelen çocuklarla Anıtkabir ziyareti ve kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.

Daha sonra DT Genel Müdürü ve çocuklar, Küba Çocuk Tiyatrosu Kumpanyası Küçük Arı Kovanı'nın açılış oyunu için Akün Sahnesi'ne geldi.

Oyun öncesinde açılış konuşmasını yapan Karadağlı, ileride daha iyisini, güzelini yapmanın, geniş ufuklara sahip olmanın, vicdanı özgür olmanın hayal kurarak mümkün olabileceği değerlendirmesinde bulundu.

Tiyatronun bu imkanı sunduğunu dile getiren Karadağlı, Mustafa Kemal Atatürk'ün "Küçük hanımlar, küçük beyler..." diye başlayan konuşmasını hatırlattı.

Karadağlı, "Evet, sizlerden çok şey bekliyoruz. En çok da hayal kurmaya devam etmenizi, kalbinizin bu ülke için atmasın, ileride üstleneceğiniz görev ve sorumluluklarla bizi daha da ileriye taşımanızı bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Çocukların bu yolda yalnız olmadıklarını vurgulayan Karadağlı, "İster sahnede, ister seyirci koltuklarında oturun tiyatroda birlikte hayal kurarak yaşamınızda sizi bekleyen zorluklara karşı daha güçlü olacak, bunların üstesinden daha kolay geleceksiniz." şeklinde konuştu.

Her yıl dünyanın dört bir yanından tiyatro topluluklarının festivale katıldıklarını anımsatan Karadağlı, bu yıl da tiyatro topluluklarının özel oyun ve gösterileriyle çocuklar için sahne alacağını söyledi.

Konuşmanın ardından, Küba Çocuk Tiyatrosu Kumpanyası Küçük Arı Kovanının, The Beatles Külkedisi Müzikali çocuklarla buluştu.

Bu yıl İspanya, Küba, Bosna Hersek, Türkmenistan, Romanya, Bulgaristan, Polonya ve KKTC'nin katılacağı ve 29 Nisan'a kadar sürecek festivale Devlet Tiyatroları 13 bölgeden 17 değişik oyunla ev sahipliği yapacak.