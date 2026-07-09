Deniz'in saçları, kanser tedavisi gören Hülya'ya umut oldu

HATAY'da beyin kanseri tedavisi gören 8 yaşındaki Hülya Akar, Deniz Güzel 'in (9) bağışladığı saçlardan hazırlanan peruğa kavuştu. İkilinin buluşmasında duygulu anlar yaşandı.

Kentte yaşayan Deniz Güzel, Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı'nın (LÖSEV) bir televizyon programını izlerken kanserle mücadele eden yaşıtlarının hikayelerden etkilendi. Annesine vakfın çalışmalarını soran Güzel, tedavi gördüğü için saçları dökülen çocuklara moral vermek istedi. Saçlarını kestiren Güzel, LÖSEV'e bağışladı. Bağışlanan saçlar, Engelli Sosyal Girişimcilik Merkezi tarafından peruk haline getirildi. Hazırlanan peruk, düzenlenen törende beyin kanseri tedavisi süren Hülya Akar'a teslim edildi. Hatay Valisi ile Fiziksel Engelliler Vakfı Başkanı Prof. Dr. Yaşar Tatar'ın da katıldığı programda Deniz Güzel ile Hülya Akar bir araya geldi. Buluşmada, duygusal anlar yaşandı. Peruğunu başına takan Hülya'nın mutluluğu, gözlerinden okundu.

'DENİZ SAYESİNDE YENİDEN SAÇLARIMA KAVUŞTUM'

Peruğunu taktığı için mutluluk yaşayan Hülya Akar, "Bana saçlarını bağışladığı için Deniz'e çok teşekkür ederim. Deniz sayesinde yeniden saçlarıma kavuştum. Çok mutlu oldum" dedi.

'UMARIM ÇOK MUTLU OLUR'

Deniz Düzel ise "Televizyonda LÖSEV'le ilgili bir program izledim. Anneme saçları olmayan çocukların neden öyle olduğunu sordum. Annem de kanser tedavisi gördükleri için saçlarını kaybettiklerini anlattı. Ben de saçlarımı bağışlamak istediğimi söyledim. Biraz düşündükten sonra karar verdim. Saçlarım kesildi ve peruk yapıldı. Peruğun benim yaşıma yakın bir çocuğa verileceğini öğrendiğimde çok mutlu oldum. Saçlarımı ona bağışladığım için kendimi çok güzel hissediyorum. Umarım o da çok mutlu olur" diye konuştu.

'BU DUYARLILIK HEPİMİZE ÖRNEK OLDU'

Vali Mustafa Masatlı da "Bugün bu anlamlı buluşmaya tanıklık ettik. Deniz'in küçücük yaşına rağmen gösterdiği bu duyarlılık hepimize örnek oldu. Hülya kızımızın yeniden saçlarına kavuşmasının da tedavi sürecine moral ve güç katacağına inanıyoruz" dedi.

Etkinliğin sonunda katılımcılar, gökyüzüne balon bıraktı.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı