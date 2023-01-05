Küçük çocuğun görüntüleri sosyal medyayı ikiye böldü! Takdir eden de var 'Yanlış yönlendirilmiş' diyen de

Sosyal medyada annesi tarafından kayda alınan küçük bir çocuğun videosu tartışma yarattı. Görüntüde teyzesine bir şeyler anlatan çocuk için "Yanlış yönlendiriliyor" tarzında yorumlar yapılırken, videonun sonunda annesinin "Kafa gitti yine" sözü tepki çekti.

Twitter'da hızla yayılan bir video sosyal medyayı ikiye böldü. 7-8 yaşlarında olduğu tahmin edilen bir çocuğun annesi ve teyzesiyle konuşmalarının yer aldığı videoda küçük çocuğun mimikleri ve sözleri duyanları şaşkınlığa uğrattı.

"YANLIŞ YÖNLENDİRİLMİŞ"

Annesi tarafından kayda alınan çocuğun söz konusu videoda küçük çocuğun, "Çocuk dediğin 'tamam anne'" demez diye başlayan sözleri sonrası birçok sosyal medya kullanıcısı, çocuğun anne ve babasına tepki gösterdi. Bazı sosyal medya kullanıcıları ise çocuğun zeki olduğuna vurgu yaptı. Ancak kullanıcılar, çocuğun birileri tarafından yanlış yönlendirildiğini vurguladı.

ANNENİN SÖZLERİ TEPKİ ÇEKTİ

Öte yandan videonun sonunda annenin kaydı "Kafa gitti yine" sözleriyle bitirmesi büyük tepkiye neden oldu. İşte videoya gelen yorumlar;